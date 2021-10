Pierre Casiraghi: ricordate il figlio della Principessa Carolina di Monaco? Oggi un modello di Dior [FOTO]

Il figlio della Principessa Carolina è il nuovo volto della maison francese: a Palazzo è gara di eleganza e raffinatezza.

Tutto ciò che riguarda chi ha il sangue blu, si sa, desta scalpore e interesse. Le vicende dei reali inglesi, ad esempio, sono sempre al centro dell’attenzione mediatica e riescono a suscitare la curiosità anche dei meno appassionati agli intrighi di corte. Ma stavolta non sono Harry e Meghan ad avere puntati addosso i riflettori della stampa internazionale, bensì la Casa Principesca di Monaco. In particolare, a spiccare sulle pagine dei giornali di tutto il mondo è il nome di Pierre Casiraghi. Il motivo? Il terzogenito della Principessa Carolina è il nuovo testimonial di Dior.

Pierre Casiraghi ambassador Dior

È di pochi giorni fa la notizia che riguarda il figlio della Principessa Carolina, che sarà il nuovo volto della linea man della celebre griffe francese. «Il businessman monegasco rappresenta il nuovo volto dell’eredità sartoriale Dior costantemente reinventata da Kim Jones, le cui creazioni sono sinonimo di una modernità senza tempo», comunica la nota maison. Insomma, un’icona di stile perfetta per interpretare la linea uomo del brand, che mostra anche una certa naturalezza nel posare come modello. Tra lui e la sorella Charlotte, volto di Chanel, ormai a Palazzo Grimaldi il buon gusto regna sovrano.

Doppietta per la maison francese

Ma Pierre Casiraghi non è di certo l’unico in famiglia a vestire Dior. Anche la moglie, Beatrice Borromeo, è ambassador del brand e non di rado sfoggia pezzi della casa di moda francese in occasioni importanti. L’ultima, il di Maria Anunciata del Liechtenstein con l’imprenditore italiano Emanuele Musini celebrato a Vienna lo scorso settembre. Per la cerimonia, Beatrice Borromeo aveva scelto un abito rosso di tulle e pizzo griffato Dior: impossibile non notarla!

Qualche dettaglio su Pierre Casiraghi

Ma parliamo ancora di Pierre, e facciamo un tuffo nel passato. Innazitutto, Pierre Rainier Stefano Casiraghi è il terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, il suo secondo marito, nonché nipote della celebre Principessa Grace Kelly. Oltre al francese parla fluentemente l’italiano e l’inglese e anche un po’ il tedesco. Dopo aver frequentato le scuole a Saint-Rémy-de-Provence, si è diplomato in Francia nel 2005 e ha studiato Economia alla Bocconi di Milano.

La storia d’amore con Beatrice Borromeo

È in quegli anni che ha conosciuto la giornalista e conduttrice televisiva Beatrice Borromeo. I due sono convolati a nozze nel 2015, prima civilmente il 25 luglio in una cerimonia privata e poi celebrando il rito religioso il 1° agosto sull’Isolino di San Giovanni, l’unica isola privata delle Isole Borromee. Dalla loro unione sono nati Stefano Ercole Carlo (il cui primo nome è un omaggio al padre di Pierre scomparso tragicamente nel 1990) e Francesco Carlo, rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Ad oggi, Pierre Casiraghi è l’azionista di maggioranza di Engeco, società di costruzioni edilizie, oltre che marito e papà!