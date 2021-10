Fiorella Mannoia, perché è finita con Piero Fabrizi? Dopo anni spunta un inedito retroscena

Fiorella Mannoia, voce iconica del panorama musicale italiano, è stata per ben 20 anni legata la musicista Piero Fabrizi, ma perché tra i due è finita? Ecco le motivazioni della separazione.

Nata a Roma nel 1954, Fiorella Mannoia ha debuttato al Festival di Castrocaro a soli 14 anni riuscendo fin da subito a distinguersi per le sue doti canore. Da allora la cantante non ha mai lasciato il palco accompagnando con la sua musica milioni di italiani e entrando a pieno titolo tra gli artisti più importanti del nostro paese.

Fiorella Mannoia e Piero Fabrizi

Come sempre il successo di un grande artista, oltre che al suo talento e alle sue capacità è anche dovuto alla squadra che lo accompagna nel suo percorso riuscendo a supportarlo e a farlo esprimere al meglio. Indubbiamente tra le figure chiave che hanno accompagnato Fiorella nel corso della sua carriera non possiamo non citare Piero Fabrizi, musicista, produttore, compositore e arrangiatore attivo dal 1980 che ha collaborato per ben 23 anni con la cantante romana. L’uomo in particolare si è occupato della produzione di ben 14 album di Mannoia ed è stato il direttore musicale di tutti i suoi concerti fino al 2008.

La fine della relazione tra Mannoia e Fabrizi

Quello che era un sodalizio lavorativo si è poi anche trasformato in una relazione ventennale fatta di amore, passione e musica. Purtroppo però i due hanno deciso di separare le loro strade sia da un punto di vista lavorativo che personale. A questo proposito Fabrizi ha spiegato: “Ha avuto un inizio e una fine naturale. Abbiamo deciso di dare un termine a questo sodalizio per cercare stimoli altrove e per non rischiare di ripeterci“. Stando alle parole dell’uomo sembra che la separazione tra i due musicisti sia stata consensuale e principalmente dovuta alla necessità di trovare nuovi stimoli.

LEGGI ANCHE—>Conoscete la moglie dell’attore e conduttore Max Giusti? Ecco chi è la bellissima

Fiorella Mannoia e Piero Fabrizi oggi

Negli ultimi anni Fiorella è stata molto impegnata sul piccolo schermo come ospite ma anche da protagonista, come nel caso de La Musica che gira intorno show di grande successo andato in onda a gennaio 2021 sul primo canale. Piero dopo la separazione lavorativa dalla cantante ha continuato a collaborare con altri grandi nomi del panorama musicale, oltre che ai propri progetti personali tra cui il suo primo album pubblicato nel 2014.