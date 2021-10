La Regina Elisabetta, quali sono le sue reali condizioni? I medici: “Dovrà fare una rinuncia”

La Regina Elisabetta II sta facendo preoccupare i sudditi per le sue condizioni di salute. Secondo quanto riportato dal medico di famiglia, dovrebbe abbandonare delle abitudini. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Sudditi preoccupati per la Regina Elisabetta II

La regina Elisabetta non sta passando un bel periodo. L’anno 2021 è stato molto teso per lei, soprattutto perché ha dovuto dire addio al marito Filippo, morto a 99 anni. Già da parecchio sta sorvolando sul comportamento del nipote Harry e della moglie Meghan Markle. Quest’ultimi stanno facendo parlare di sé di nuovo perché non si presenteranno all’imminente party organizzato in onore di Lady Diana. Si sono giustificati dicendo che devono occuparsi della pubblicazione del libro del principe Harry, ma in realtà si dice che il motivo sia un altro. Le persone a loro più strette sostengono che non hanno gradito il trattamento di sufficienza che hanno ricevuto a uno dei vari eventi da alcuni membri della famiglia reale. Come se non bastasse ultimamente la regina deve fare i conti con la stanchezza e gli acciacchi tipici della sua età. I 95 anni iniziano a farsi sentire, dal momento che settimana scorsa ha partecipato a un evento pubblico con un bastone da passeggio. Inoltre il medico di fiducia l’avrebbe obbligata a eliminare una bevanda dalla sua alimentazione.

“Alla regina è stato detto di rinunciare al suo drink serale”

Sul settimanale The Sun è stato riportato questa notizia: “La regina ha sofferto molto quest’anno, inclusa la morte del suo amato marito. Sta diventando un po’ meno resiliente e ha bisogno di un po’ più di aiuto, anche se sta bene per una persona della sua età. I suoi cortigiani hanno notato che diventa più stanca e, forse, più fragile di quanto non fosse”. Non a caso si dice che la sovrana per questo Natale stia organizzando una festa più riservata per questo suo stato fisico. Sicuramente farà a meno dell’alcol. “Alla regina è stato detto di rinunciare al suo drink serale, che di solito è un Martini”, Katie Nicholl (un’amica di famiglia) avrebbe riportato in un secondo momento ciò.

L’augurio dei sudditi

L’ultima volta che la regina Elisabetta si è mostrata a un evento con un bastone da passeggio risale a 18 anni fa. Fu operata al ginocchio, dunque aveva bisogno di un sostegno temporaneo. Adesso pare che le sue condizioni fisiche debbano essere monitorate per garantire uno stato psicofisico ottimale. I sudditi sperano che non abbia ulteriori dispiaceri.

