Paola Turani si mostra sui social a dieci giorni dal parto: “La pancia? È ancora lì…”

Non c’è gioia più grande, nella vita di una donna, del momento in cui si stringe il proprio bambino per la prima volta. Il travaglio, i dolori e la stanchezza passano in secondo piano se paragonati all’incontro di sguardi tra mamma e figlio che avviene alla fine del parto. La modella e influencer Paola Turani, insieme al marito Riccardo Serpellini, ha potuto vivere questa meravigliosa esperienza poco più di dieci giorni fa, nel momento in cui ha dato alla luce il suo “piccolo miracolo”, Enea Francesco.

Paola è sempre molto attiva sui social: il suo profilo Instagram, infatti, vanta quasi due milioni di follower, i quali seguono la Tury con grande affetto e passione. Durante le sue Ig stories, la nostra influencer spesso si diverte a inserire il box delle domande per permettere a chi la segue di interagire direttamente con lei, ponendole delle domande o semplicemente chiedendole consigli su svariati argomenti. Una delle ultime curiosità a cui Paola ha risposto riguarda la sua forma fisica post parto. Scopriamo insieme le parole della modella.

Prima l’amore. Tutto il resto viene da sé

Avere un fisico magro e asciutto è l’aspirazione/sogno di tutte le donne. Durante la gravidanza, tuttavia, il corpo femminile subisce delle modifiche per permettere al bambino di crescere forte e sano. Subito dopo la nascita, per la mamma, il bambino diventa la priorità assoluta, anche se tornare al proprio peso forma è, senza dubbio, una parte del post gravidanza psicologicamente molto importante. Ci sono donne che soffrono il cambiamento fisico più di altre, ma l’importante è non lasciarsi prendere dal panico: con pazienza e costanza tutto torna al proprio posto!

Le domande inerenti a questa tematica non si sono di certo fatte attendere. In una delle Ig stories della modella, infatti, una fan ha chiesto: “Sono super curiosa sulla pancia post parto! Ti è scesa?”. Paola Turani, con la semplicità e la sincerità che da sempre la contraddistinguono, ha risposto: “Quante domande sul corpo e sulla pancia! Eccomi… è ancora lì, piano piano sta scendendo… no problem, zero ansie e stress! Lascio fare al mio corpo, deve prendersi tutto il tempo che vuole… io non ho fretta“.

La felicità di mamma e papà

La storia d’amore tra Paola Turani e Riccardo Serpellini è sbocciata nel 2011. Il sentimento tra i due è sempre stato molto forte, tanto da condurli a iniziare quasi subito la loro convivenza. Il 5 luglio 2019 Paola e Riccardo – simpaticamente soprannominato dall’influencer “il Serpella” – sono convolati a nozze, coronando così il loro sogno d’amore.

Per completare il puzzle della loro vita insieme, però, vi era un pezzo mancante: l’arrivo di un bambino. Sulla sua pagina Instagram, Paola ha sempre parlato di una tematiche che l’ha vista coinvolta in prima persona: l’infertilità di coppia. La modella ha spesso affrontato il suddetto argomento proprio per esprimere solidarietà e vicinanza a tutte le donne che hanno combattuto e combattono la sua stessa battaglia. Dopo anni di tentativi, cure e paura di non farcela, venerdì 8 ottobre 2021 Paola e Riccardo sono diventati genitori del piccolo Enea Francesco Serpellini. Per quanto dura sia la salita, la vetta regala sempre panorami meravigliosi. Congratulazioni!