Guenda Goria interviene in difesa del padre: “Era destabilizzato. Troppe coincidenze non tornano”

Durante la puntata andata in onda venerdì scorso del Grande Fratello Vip abbiamo assistito all’eliminazione di Amedeo Goria. La permanenza del giornalista nella casa più spiata d’Italia è stata fin da subito molto movimentata, a causa della diffusione di polemiche e pettegolezzi riguardo a diverse situazioni a lui legate.

Inizialmente, il Web si è scagliato contro Amedeo per le avance un po’ troppo esplicite fatte nei confronti della gieffina Ainett Stephens, la modella venezuelana con la quale Goria ha condiviso il letto all’interno della casa. Nelle ultime settimane prima della sua eliminazione, invece, Amedeo è stato protagonista del “pancino-gate”, ovvero, della notizia della presunta gravidanza della sua compagna, la modella Vera Miales, lanciata in prima serata con tanto di foto sospette. In questo torbido intreccio di eventi è intervenuta anche la figlia di Amedeo, Guenda, la quale nonostante sia sempre stata dalla parte delle donne, questa volta ha scelto di difendere il suo amato papà. Scopriamo insieme le parole di Guenda Goria.

I conti non tornano

“Un padre sarà sempre il primo amore di una figlia”, recita un famoso proverbio popolare, e la reazione di Guenda Goria alle attuali vicende che coinvolgono papà Amedeo ne è la dimostrazione. Come si evince dalle foto pubblicate sull’account Instagram ufficiale della giovane musicista, Guenda e Amedeo trascorrono molto tempo insieme, e nonostante tutti gli attriti familiari che negli anni si sono susseguiti, l’amore che li lega è forte e indissolubile.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Guenda Goria ha esposto la sua opinione riguardo alla decisione di Vera Miales di apparire in puntata e parlare della presunta gravidanza. La figlia di Amedeo, dunque, ha dichiarato quanto segue: “Devo difendere mio padre. Era destabilizzato e fragile. Non so se si è reso conto che dietro a tutto ciò c’è smania di protagonismo. Troppe coincidenze che non tornano. La notizia della gravidanza è stata data poche settimane dall’ingresso di mio padre”.

Spettacolarizzazione eccessiva o semplice casualità?

Durante l’intervista per il suddetto settimanale, Guenda Goria non le ha di certo mandate a dire, e ha deciso di esternare, infatti, tutti i suoi dubbi sulle reali buone intenzioni del comportamento di Vera: “Le foto con il pancino (guarda caso mentre indossava un abito bianco attillato) sono state scattate a San Benedetto del Tronto, dove non ci sono molti paparazzi“. Organizzazione a tavolino di una finta paparazzata? La matassa, per il momento, non è ancora stata sbrogliata.

Ricevere una notizia del genere all’interno del reality, finta o vera che sia, ha di certo rappresentato una doccia gelata per il nostro Amedeo Goria, il quale non ha mai fatto mistero di non avere intenzione di diventare nuovamente papà.