Attiva su Instagram di buon’ora, Mara Venier ricorda ai suoi fan che oggi, 20 ottobre 2021, è il suo settantunesimo compleanno. Scopriamo insieme come lo festeggerà ‘zia Mara’.

E’ una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, soprattutto volto storico della trasmissione di punta di Rai 1, ovvero Domenica In: Mara Venier non è solo una semplice conduttrice ma un’artista di grande professionalità e poliedricità.

‘Zia Mara’, così come lei si lascia chiamare affettuosamente dal suo amato pubblico, ha esordito nel mondo dello spettacolo come attrice negli anni Ottanta, per poi raggiungere l’apice del successo nel ruolo di conduttrice negli anni Novanta.

Da quel momento in poi, la bellissima e bravissima Mara Venier non ha sbagliato un colpo, riuscendo a restare sempre sulla cresta dell’onda, fino ad oggi, dov’è ancora al timone della trasmissione della domenica pomeriggio.

Eppure per lei, oggi, 20 ottobre 2021, è un giorno davvero speciale e unico: la tanto amata e osannata zia Mara spegne le sue 71 candeline. Scopriamo insieme come trascorrerà questo giorno speciale.

Mara Venier: oggi il suo compleanno speciale

All’anagrafe è Mara Povoleri, classe 1950, nata a Venezia ma tutti, oggi, la conoscono come l’indiscussa artista Mara Venier. Ha alternato tutta la sua carriera lavorativa tra il ruolo di attrice e conduttrice, riuscendo a ottimi voti in entrambi i casi.

La Venier, però, non ha mai trascurato la famiglia, nonostante i tanti impegni di lavoro ed è sempre stata una ‘giovane mamma’ ed oggi un’amorevole nonna, presente e affettuosa. Mara è mamma di Elisabetta, avuta con l’attore Francesco Ferracini, e Paolo, nato dall’amore con l’attore Pier Paolo Capponi.

Zia Mara è stata sposata con Jerry Calà, dal 1984 fino al 1987, con cui mantiene ad oggi ottimi rapporti ed ha avuto una lunga e intensa storia d’amore con il musicista Renzo Arbore. Oggi la Venier, mamma e nonna felice, ha ritrovato l’amore nelle braccia di Nicola Carraro, produttore cinematografico, con cui è sposata dal 2006.

Oggi Mara Venier spegne ben 71 candeline, carica di bellezza, vitalità e gioia, così come ha dimostrato sul suo profilo social dove la conduttrice è sempre molto attiva. In occasione del suo compleanno, però, zia Mara non ha perso tempo e ha condiviso il suo giorno speciale con tutti i suoi follower.

Come festeggerà Mara Venier?

Nelle Stories di Instagram, Mara Venier di buon’ora ha condiviso dei mini video riprendendo il panorama mozzafiato dal suo terrazzo di casa a Roma, dove vive insieme al marito Nicola. Come festeggerà? Sicuramente insieme alla sua famiglia, circondata dall’amore dei suoi figli e dei suoi nipoti, ai quali è immensamente legata.

Zia Mara ha pubblicato una sua foto, con un sorriso radioso e bellissima come sempre e ha aggiunto: “Buon compleanno a me”. Nel selfie, la Venier sprizza gioia da tutti i pori e per lei, oggi, una valanga di testimonianze di affetto da parte di vip e persone comuni.

LEGGI ANCHE : Mara Venier e Francesca Fialdini: la guerra fredda all’interno di Rai Uno | Le due conduttrici sono ai ferri corti

LEGGI ANCHE : Maurizio Costanzo “bacchetta” Mara Venier: “Devi sapere che….”

In calce alla foto piovono commenti di auguri da tutti i suoi colleghi e followers e, in più, la Venier, felicissima per queste esternazioni di affetto, ha condiviso nelle Stories tutti i messaggi di auguri che in queste ore le stanno arrivando in sua dedica.