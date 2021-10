Il Cacciatore 3, nuova stagione: trama, cast e anticipazioni della prima puntata del 20 ottobre

Molta attesa per Il Cacciatore 3, ecco le ultime sulla trama della prossima stagione della serie ed il cast con gli attori protagonisti, oltre alla data di uscita in tv dei prossimi episodi trasmessi.

Cosa è accaduto nelle due precedenti stagioni

Ideato nel 2018 da Alfonso Sabella, lo stesso magistrato a cui è ispirata la serie, seppur il protagonista abbia un altro nome, vale a dire quello di Saverio Barone. In particolare si racconta l’epoca in cui il diretto interessato svolgeva il ruolo di PM, aspirando a poter crescere nel corso della sua carriera. Dalle sue indagini, si arriverà alla cattura di boss mafiosi, come Leoluca Bagarella ed i fratelli Brusca.

Durante le prime due stagioni si narrano le prime insidiose indagini di Barone, dallo smantellamento del Clan Bagarella all’uccisione del fuggitivo Raja, fino alla caccia nei confronti di Giovanni Brusca e del suo pentimento, utile poi per arrivare in futuro ad altri boss mafiosi, prima depistando gli inquirenti, poi messo alle strette, si pentirà sul serio.

Quando poterlo vedere e chi saranno i protagonisti della serie in arrivo

In questi giorni sono iniziate le riprese della nuova stagione de Il Cacciatore nella città sarda di Alghero, di sicuro ad interpretare i panni di Baromne sarà ancora una volta Francesco Montanari, così come sarà presente la moglie del Magistrato, vale a dire Giada Stranzi, interpretata da Miriam Dalmazio, mentre come nuova componente del cast vi sarà l’attrice Linda Caridi, la quale affiancherà il protagonista della serie nelle sue vicende.

Sul numero degli episodi, dopo i 12 della prima stagione e gli 8 di quella successiva, non trapelano notizie in tal senso su quanti saranno in quella attualmente in lavorazione. Secondo le ultime anticipazioni, le nuove vicende riguarderanno maggiormente i timori del magistrato di essere ucciso, comportando un cambiamento nel carattere di Barone. Per quanto riguarda la prima visione tv, dopo le prime due stagioni trasmesse nel 2018 e poi nel 2020, dovrebbe continuare la sequenza biennale de Il Cacciatore, programmato per il 2022, anche se è ancora da individuare il periodo, di certo sarà su Rai Due in prima serata.