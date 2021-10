Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi presto genitori? L’ex gieffino rivela: “Mi piacerebbe”

Pierpaolo Pretelli pronto ad allargare la famiglia con Giulia Salemi: l’ex gieffino desideroso di rivivere le emozioni della paternità.

Galeotto fu il reality e chi lo condusse. Tra le tante storie d’amore nate nella casa del Grande Fratello, quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è una delle poche che ancora fa battere il cuore dei fan. A distanza ormai di un anno dall’inizio della quinta edizione della trasmissione dedicata alle celebrity, la coppia conosciutasi grazie al programma di Canale 5 è ancora legata da un forte sentimento e dal desiderio di trascorrere la propria vita l’uno al fianco dell’altra.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dopo il GF Vip

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oltre alla vita di coppia è iniziata anche una lunga stagione di impegni televisivi. Al momento, l’ex velino di Striscia la notizia si sta mettendo alla prova con Tale e Quale Show, il talent show musicale condotto da Carlo Conti su Rai 1. Giulia Salemi, invece dal 16 aprile al 21 maggio è stata protagonista della trasmissione Salotto Salemi, che ha condotto sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Al contempo, non ha mai smesso di essere accanto al suo compagno anche dal punto di vista lavorativo: ha infatti partecipato al videoclip di L’estate più calda di Pierpaolo.

Pierpaolo Pretelli a Domenica In

Proprio quest’ultimo ha avuto l’occasione di raccontare qualcosa in più sulla relazione tra lui e Giulia Salemi in occasione della puntata di Domenica In andata in onda domenica 17 ottobre, su Rai 1. Nel salotto di Mara Venier, l’ex gieffino, reduce dalla vittoria della quarta puntata di Tale e Quale Show, ha dato voce ai suoi sentimenti nei confronti di Giulia Salemi e di fronte a milioni di telespettatori ha dichiarato “La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei”.

Le parole di Pierpaolo Pretelli

L’ex concorrente del GF Vip si è lasciato andare e ha spiegato cosa rappresenta Giulia per lui e come tutto sia arrivato secondo i tempi giusti: “Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”.

Il desiderio di allargare la famiglia

La cosa che più ha sorpreso i fan, tuttavia, è stato il desiderio espresso da Pierpaolo Pretelli di avere un figlio. L’ex velino, già papà di Leonardo (il figlio nato dalla relazione con Ariadna Romero), ha confessato di voler rivivere le gioie della paternità con l’attuale compagna: “Un figlio? Magari! È un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione”, ha detto. “Se Giulia è d’accordo? Penso di sì. Amore, ci daremo da fare…”

Cosa ne penserà Giulia Salemi?