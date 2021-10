Luce dei tuoi occhi, quinta puntata del 20 ottobre: Luca confessa su Valentina

Su Canale 5 verrà tramessa una nuova puntata della serie Luce dei tuoi occhi, ecco le ultime anticipazioni sull’appuntamento di questo 20 ottobre, attraverso la trama di quanto accadrà in tale episodio, incentrato sulla storia di una etoile interpretata da Anna Valle.

Il riepilogo delle puntate precedenti

La serie racconta le vicende di Emma Conti, etoile ritornata a distanza di tempo in Italia, dove all’improvviso le raccontano di sua figlia, nonostante lei credesse fosse deceduta. Oltre alla ricerca della verità, la donna incontra il Professor Leoni, il quale però si vede costretto ad essere indagato per l’incidente di Valentina.

Durante gli ultimi episodi trasmessi la scorsa settimana, Valentina si sveglierà dal coma, escludendo dai presunti colpevoli l’insegnante. Lo stesso Leoni salverà la vita a Sofia, ma non potrà fare nulla per il padre Luigi, scappato in un bosco, laddove telefonerà alla figlia, dandole l’addio. Una volta arrivati sul posto, si troverà il cadavere dell’uomo, il quale sembrava nascondesse qualche notizia misteriosa.

Cosa accadrà nel prossimo episodio

Nel corso del prossimo episodio si indagherà su quanto accaduto a Luigi, in particolare ci si concentrerà sulla figura alquanto sospetta di Aurelio Fontana, l’uomo ammette di non essere colpevole del fatto, ma al contempo alimenterà dei dubbi su Martina, una delle allieve della scuola in cui insegna da poco Emma, potrebbe essere infatti lei la figlia dell’insegnante di ballo. Inoltre, alla vigilia delle sue nozze, Davide confesserà alla futura moglie Luisa un clamoroso segreto, tenuto nascosto per molto tempo.

Riguardo al prossimo episodio, sarà il quinto e penultimo della serie, la cui protagonista principale è Anna Valle, mentre ad interpretare il Professor Leoni troviamo Giuseppe Zeno. Si potrà seguire la puntata su Canale 5 a partire dalle 20 e 45, mentre il giorno dopo, Luce dei tuoi occhi sarà visibile su La5, vale a dire sul canale 30 del digitale terrestre.