Luce dei Tuoi Occhi: anticipazioni e trama del 13 ottobre: un incredibile colpo di scena

In questo 13 ottobre, Canale 5 trasmetterà la quarta puntata della serie Luce dei tuoi occhi, ecco tutte le anticipazioni su cosa accadrà attraverso la trama del prossimo episodio, in cui si narrano le vicende dell’etoile Emma Conti, interpretata da Anna Valle.

Cosa è accaduto negli episodi precedenti

Si è arrivati al giro di boa della serie ideata da Eleonora Fiorini e Davide Sala, mentre la regia è affidata a Fabrizio Costa e Simone Poggi. Delle 6 puntate previste, ne sono state trasmesse 3, a partire dal primo episodio dove si racconta la storia di Emma Conti, la quale è tornata in Italia dopo i tanti anni trascorsi negli Stati Uniti, una volta arrivata le raccontano della possibilità di poter incontrare sua figlia, la quale veniva creduta morta.

Negli episodi successivi, Elena crede nel rapimento della figlia e nell’indagine porta Luisa, vicequestore e madre di Anita, un’allieva della scuola di ballo, ad essere indagata per sostituzione di persona. Nel frattempo, la donna inizia a frequentare in modo serio il professor Leoni. Proprio l’insegnante viene a sua volta indagato per l’incidente di Valentina, in quanto la vettura dell’incidente sembrava la sua. Le tre puntate sinora trasmesse hanno avuto ascolti costanti, attraverso una media di spettatori vicina ai 3 milioni ed uno share intorno al 16% dei televisori sintonizzati.

Il racconto della prossima puntata

Riguardo all’episodio della scorsa puntata, Valentina finalmente si risveglia in ospedale dopo l’operazione andata a buon fine, mentre il professor Leoni affronta Luigi per chiedergli del portachiavi trovato, salverà poi la vita a Luca, dopo essere stato ritrovato da Emma, quando l’etoile aveva visto il fratello di Valenti immerso nelle fiamme.

La stessa ballerina sembra intenzionata a chiudere le ricerche per la figlia, ma Leoni le chiede di insistere. Per quanto concerne la quarta puntata, si ritorna al mercoledì sera, dopo il terzo episodio trasmesso di martedì, l’episodio di Luce dei tuoi occhi sarà visibile in tv a partire dalle 21 e 45 su Canale 5.