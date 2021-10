Flora Canto: ricordate la moglie di Enrico Brignano a Uomini e Donne? Quando era tronista

Flora Canto ha da poco accolto nella sua vita il secondogenito Niccolò. Adesso è felicemente legata al conduttore Enrico Brigano, ma non tutti sanno che ha cercato l’anima gemella nello studio di Uomini e Donne anni fa. Ecco com’era in quel periodo e chi aveva scelto.

Carriera televisiva di Flora Canto

Flora Canto è una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano. È nata a Roma il 12 febbraio 1983 e ha ottenuto la popolarità per via della sua storia d’amore con Filippo Bisciglia. Quest’ultimo, entrato nella casa di una vecchia edizione del Grande Fratello, si era lasciato andare tra le braccia di un’altra donna, Simona Salvemini. In seguito a tradimento, Flora ha deciso di mettere la parola fine a questa relazione. Non si è persa d’animo, anzi si è rimboccata le maniche ed è diventata sia attrice che conduttrice. Ha recitato nel 2008 con Lino Banfi nel film Vieni avanti cretino e successivamente con Massimo Boldi in La coppia dei campioni. Anche avuto una piccola parte in Don Matteo e ha condotto vari programmi su La7 e Rai 1. È stata anche un’inviata del programma Ogni mattina condotto da Adriana Volpe su TV8 nell’estate 2020. Infine si è messa alla prova a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e si è posizionata solo ottava. Molti non ricordano la sua esperienza nel programma più famoso di Maria De Filippi.

Una breve storia nata a UeD

Quando Filippo ha tradito Flora, lei non ci ha pensato due volte a voltare pagina. Poiché è entrata nel cuore dei telespettatori, la redazione del programma le ha proposto il trono che non ha esitato ad accettare. Grazie a quest’opportunità ha avuto modo di conoscere tanti corteggiatori, ma solo uno è riuscito a conquistare il suo cuore: Francesco Pozzessere. Sono stati insieme per un po’ di tempo, dopodiché le loro strade si sono separate. Molti sono concordi nel dire che lo scorrere del tempo non ha inciso per niente sulla sua bellezza.

La bellissima proposta di matrimonio

Flora ha conosciuto nel 2013 Enrico Brignano durante una vacanza a Sabaudia. Tra i due è scoccata subito a scintilla e da allora sono inseparabili. Il 15 settembre 2021 il conduttore le ha chiesto di sposarlo all’arena di Verona davanti a una vasta platea di persone e lei ha risposto sì. Nonostante abbiano 17 anni di differenza, non hanno mai avuto problemi. Non sono mai finiti al centro del gossip, chiaro segno che tendono a tutelare la loro vita dai riflettori. Tuttavia la donna ha fatto un’eccezione quando ha comunicato le gioie della maternità. Nel 2007 è nata la piccola Martina e quest’anno è venuto al mondo il secondogenito Niccolò con un parto cesareo.

