Chiara Biasi, il lungo sfogo dell’influencer: “Mi sento avvilita”

Subire un furto nella propria dimora è un’esperienza che nessuno vorrebbe vivere. Eppure, spesso sentiamo notizie di persone che, rientrando a casa, si ritrovano di fronte a uno scenario devastante, specialmente sotto il punto di vista psicologico. I social, purtroppo, non sono di certo un aiuto per proteggere la privacy, specialmente per le persone che con il Web ci lavorano.

La vittima di uno degli ultimi furti avvenuti in centro a Milano è Chiara Biasi, la quale vanta circa tre milioni di follower su Instagram. La nota influencer, dopo aver trascorso alcune giornate cercando di metabolizzare l’accaduto, ha deciso di ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali le stiano mostrando affetto e vicinanza, e le forze dell’ordine che stanno efficientemente lavorando per far sì che i ladri vengano individuati. Ecco le parole di Chiara.

Quello che non vorremmo accadesse mai

Tutti abbiamo degli oggetti, dei vestiti, degli accessori o delle foto a cui siamo particolarmente legati. Alcune cose rappresentano il ricordo di chi ce le ha regalate, altre, invece, gli obiettivi raggiunti nel corso della propria vita. Chiara Biasi, a causa del furto subito nel suo appartamento, si è vista privata di tutto questo, di ciò che da sola, in tanti anni di lavoro e sacrifici, si è conquistata e ha lottato per ottenere. Alcune ore fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, Chiara ha pubblicato un lungo e accorato post nel quale ha descritto le attuali sensazioni da lei provate, e ha ringraziato la sua famiglia e i suoi amici per tutto quello che, in un momento così delicato, stanno facendo per lei.

“Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico quanto appunto per il valore sentimentale, per quello che io attribuivo a ognuna delle mie cose”, ha scritto Chiara nella sua ultima pubblicazione social.

Alla fine dello sfogo, inoltre, l’influencer ha aggiunto: “Le cose materiali sono cose, e io nella vita non ho mai voluto e mai vorrò vivere per questo. E a voi, che purtroppo so che mi spiate da tanto, voglio dire una cosa: godetevi tutto, le mie borse, i miei gioielli, le mie gioie, i miei orologi, le mie valigie, i miei borsoni, i miei zaini, i miei beauty case, i miei vestiti, i miei soldi… e tutto ciò che vi siete presi. Io ho e sono ben di più“.

La solidarietà di Chiara Ferragni… e non solo

In seguito al post pubblicato da Chiara Biasi sono spuntati numerosi commenti di affetto e solidarietà da parte di alcuni colleghi e amici dell’influencer. Tra le personalità pubbliche intervenute per sostenere Chiara vi sono Chiara Ferragni e la sorella Valentina, Marica Pellegrinelli, Costanza Caracciolo e Giada Todesco, sorella di Taylor Mega.