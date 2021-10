Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo a cena: lo scatto in un ristorante [FOTO]

Da qualche ora Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e la figlia Aurora sono al centro dell’attenzione per aver pubblicato una foto di famiglia. Hanno trovato del tempo da dedicare a una piacevole chiacchierata davanti a un buon piatto. Sono apparsi felici e sorridenti sul web trasmettendo un bellissimo messaggio.

Un pranzo a Brescia per Aurora con i genitori

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono conosciuti nel 1995 a un concerto nel capoluogo lombardo. Si è trattato di amore a prima vista e nel 1996 sono diventati i genitori di Aurora. Dopo due anni sono convolati a nozze, ma poi è arrivato il divorzio nel 2009. Non è stato facile per entrambi, però hanno voltato pagina con i rispettivi partner. Lui agli Wind Music Awards 2009 ha conosciuto l’ex moglie Marica Pellegrinelli mentre la Hunziker tuttora è legata a Tomaso Trussardi, al quale ha dato due splendide figlie. Adesso Aurora è una donna a tutti gli effetti e ha sempre cercato di ritagliare degli spazi da dedicare a entrambi i genitori. Pare che stavolta sia riuscita nel suo intento grazie a un pranzo.

Felici e sorridenti sui social

I fan della conduttrice e del cantante amano il fatto che siano rimasti in buoni rapporti, nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare in passato. Da qualche ora sul web sta circolando uno scatto che ritrae i tre con il proprietario di un ristorante che li ha accolti con calorosità. Avendo tanti impegni, è difficile trascorrere del tempo insieme, dunque ogni occasione è buona per scambiare quattro chiacchiere davanti a un piatto prelibato. Non a caso lo chef si è impegnato per soddisfare il loro appetito. Lo scatto è stato condiviso da qualche ora, ma ha subito ricevuto tanti like e commenti positivi. Chiaro segno che trasmettono un messaggio molto bello: non è detto che debba esserci rancore quando una famiglia si divide.

Curiosità su Aurora

Aurora sta seguendo le orme della madre nel mondo della conduzione di programmi televisivi. È nata a Milano il 5 dicembre 1996, dove ha frequentato l’International European school. Una volta ottenuto il diploma nel 2015, ha frequentato l’Università cattolica di Milano e ha un profilo Instagram che vanta di un milione di follower. È stata legata a Edoardo Gori, nipote di Cristina Parodi per un po’ di tempo. Adesso, invece, è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza. Per quanto riguarda la carriera ha presentato la fascia pomeridiana di X Factor nel 2015. Nel 2018 è stata al timone della conduzione con la madre del programma Vuoi scommettere?. Si reputa una persona fortunata perché ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori, anche se non riesce a viverli nella quotidianità.

