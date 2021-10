Le Iene, puntata del 19 ottobre: nuova conduttrice e anticipazione delle inchieste

Questa sera è prevista una nuova puntata del programma Le Iene, ecco cosa accadrà nell’appuntamento del 19 ottobre attraverso le ultime anticipazioni riguardo agli ospiti ed ai servizi video trasmessi durante la trasmissione.

Chi sarà presente questa sera

Come ogni martedì sera, Italia 1 trasmette in prime time il programma Le Iene. Da questa stagione, insieme a Nicola Savino ed alle voci fuori campo della Gialappa’s Band, ci sarà per ogni puntata una presenza femminile. Nelle prime due puntate erano state presenti la cantante Elodie e l’attrice Rocio Munoz Morales, nell’appuntamento odierno la protagonista sarà Elisabetta Canalis.

L’ex velina era stata già presente con la Gialappa’s ai tempi di Mai dire Martedì, prima nel 2002 e poi 5 anni dopo. Attualmente, la showgirl sarda conduce la trasmissione Vite da copertina – Tutta la verità su… in onda da lunedì a venerdì su Tv8 nel tardo pomeriggio, dove la Canalis è ritornata in televisione a distanza di alcuni anni di pausa, nei quali si era trasferita in modo perenne negli Stati Uniti insieme al compagno Brian Perri, il quale sarà intervistato nella puntata di stasera su Italia 1.

I servizi di questo martedì

Diversi sono i servizi attesi questa sera nelle quasi 4 ore del programma condotto da Nicola Savino. Oltre a Brian Perri, sarà presente la cantante Francesca Michielin, la quale parlerà del suo nuovo progetto discografico. Il programma alternerà poi video divertenti, vedremo se ci saranno gli attesi scherzi, a tematiche più serie, come il caso della baraccopoli di Messina, costruita per l’occasione dopo il tragico terremoto del 1908 e piena ancora di difetti e problemi; inoltre si indagherà sul doppio mestiere di Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute.

Si potrà seguire la terza puntata stagionale de Le Iene con ospite Elisabetta Canalis, a partire dalle ore 21 e 20 su Italia Uno, ma oltre a vederlo in tv, il programma potrà essere visionato anche in Streaming tramite il sito Mediaset Infinity.