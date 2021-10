Massimo Giletti, conoscete la sua ex compagna? Lei potente e nota parlamentare

Il conduttore Massimo Giletti è stato considerato per lungo tempo un latin lover: accanto a lui sono state viste donne dello spettacolo e della politica, tra cui l’eurodeputata Pd Alessandra Moretti. La loro relazione è durata ben due anni, poi è finita: ecco perché.

Classe 1962, Massimo Giletti è uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati del panorama televisivo contemporaneo. Per ben trent’anni nella scuderia Rai, ha deciso di passare a La7 nel 2017 con il programma di approfondimento Non è l’Arena. Apprezzato e stimato dai colleghi, Giletti gode di una serie di successi professionali che lo hanno reso uno dei volti televisivi più accreditati del momento.

Se della vita lavorativa di Giletti, quindi, si sa tutto, meno si può dire di quella privata. Considerato da sempre uno scapolo incallito, il conduttore di La7 è stato affiancato da donne bellissime del mondo dello spettacolo e della politica. Oltre alla sua prima compagna, Antonella Clerici, Massimo Giletti è stato legato per ben due anni alla eurodeputata Alessandra Moretti: la loro relazione, poi, è naufragata – si dice in malo modo – e i due si sono ritrovati faccia a faccia in occasione di un’ospitata a Non è l’Arena.

Alessandra Moretti, chi è la ex di Massimo Giletti

Classe 1973, Alessandra Moretti è originaria di Vicenza. Laureata in giurisprudenza all’Università di Urbino con tesi in criminologia, svolge dal 2001 la professione di avvocato matrimonialista alla quale ha affiancato l’attività politica.

Europarlamentare del Partito Democratico iscritta al gruppo dei Socialisti Democratici, la Moretti è stata vicesindaco di Vicenza e deputata della Repubblica Italiana.

Se la sua attività politica è stata spesso oggetto di discussioni, la sua vita privata è rimasta spesso nell’ombra fino alla relazione con Massimo Giletti.

Correva l’anno 2013 quando la Moretti e il conduttore vennero avvistati insieme per la prima volta e, a loro, sono state dedicate tantissime copertine di giornali di gossip.

A tal proposito, la politica, intervistata nel salotto di Otto e Mezzo, commentò: “Mi stupisce e mi diverte che, quando 15 anni fa guardavo i giornali di gossip, ritrovavo le principesse e le attrici. Oggi, invece, c’è un’attenzione particolare dei giornalisti per noi, forse perché la gente vuole sentirci più vicini”.

“La vita privata, comunque, è uno squarcio piccolino a cui tengo molto – aveva aggiunto lei glissando sulle domande riguardanti l’amore con Giletti – . L’amore vero è per i miei figli, splendide creature”.

Massimo Giletti e Alessandra Moretti, perché è finita

Se l’amore tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti sembrava potesse procedere a gonfie vele, due anni dopo l’inizio della liaison i due si sono detti addio.

I ben informati, ai tempi, sostenevano che il giornalista e la politica si fossero detti addio a causa del lavoro di lei che la impegnava talmente tanto da portarla troppo lontana da Giletti.

L’assenza della Moretti, in quell’anno impegnata con le elezioni in Veneto, aggiunta al gossip su una presunta liaison tra Giletti e Barbara D’Urso, pare scatenò la fine definitiva della relazione tra Massimo e Alessandra.