Anna Tatangelo, retroscena sulla rottura con Gigi D’Alessio: “Era disperata…”

La fine della relazione tra la Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata vissuta da entrambi con estrema privacy, ma ora è la sorella di Anna a raccontare alcuni retroscena sulla rottura tra i due.

Silvia Tatangelo è la sorella della ben nota cantante e conduttrice Anna. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la donna ha deciso di rivelare alcuni aspetti finora sconosciuti della rottura tra la sorella e il cantante Gigi D’Alessio. I due, legati per ben quindici anni, hanno vissuto una prima crisi di coppia che sembrava superata, ma alcuni mesi fa è arrivato l’annuncio ufficiale sulla fine definitiva dell’amore.

Genitori di un bambino, Andrea, che oggi ha 11 anni, la Tatangelo e D’Alessio hanno cercato di tutelare in ogni modo la privacy e la serenità del figlio, evitando di parlare pubblicamente della fine della loro unione. A decidere di rompere il silenzio, però, è stata la sorella della cantante originaria di Sora, che ha svelato quanto Anna abbia sofferto per la fine dell’amore con Gigi.

Anna Tatangelo, la sorella racconta tutto

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi – ha iniziato a raccontare Silvia Tatangelo – . Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’”.

Secondo la sorella della cantante, le motivazioni della rottura sarebbero da ricondurre al lavoro di entrambi. “Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”, ha dichiarato.

La fine dell’amore con Gigi D’Alessio è stata per Anna Tatangelo un momento di grande sofferenza, vissuto tra le mura domestiche e tra le braccia delle persone a lei care.

“Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta – ha rivelato Silvia – . Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

I rapporti tra Gigi e la famiglia della Tatangelo, tuttavia, sono rimasti ottimi e, ancora oggi, Silvia Tatangelo sente sporadicamente l’ex cognato.

Leggi anche–>Anna Tatangelo esce allo scoperto: lo scatto con il nuovo fidanzato infiamma il web

Leggi anche–>Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo risponde alle critiche: “Ci sono sempre”

Anna Tatangelo, la scoperta della nuova paternità di Gigi D’Alessio

D’Alessio continua a mantenere rapporti civili con la famiglia della ex compagna che, tuttavia, non ha nascosto di aver digerito male la sua nuova paternità.

Intervistata nel salotto di Verissimo, infatti, Anna Tatangelo non ha nascosto l’amarezza per aver scoperto della gravidanza della compagna di Gigi dai giornali.

“Lo abbiamo saputo dai giornali – ha chiosato la cantante nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin – . Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere mio figlio, gli ho spiegato che comunque la mamma e papà ci sono sempre”.

“Io voglio solo la serenità di Andrea, farò sempre tutto quello che mi è possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e come dicevo prima a volte fermarsi è un modo di tutelare tuo figlio”, ha aggiunto lei, che ha scelto di non dilungarsi sui rapporti con l’ex compagno.

Ora, accanto ad Anna Tatangelo, c’è il cantante Livio Cori che la famiglia della conduttrice di Scene da un matrimonio ha accolto con il sorriso.

“È un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”, ha fatto sapere Silvia Tatangelo.