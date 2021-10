Beautiful, Steffy Forrester nella vita reale è diversissima | Le foto della modella

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita della diva Jacqueline MacInnes Wood: personalità di spicco del mondo dello spettacolo a livello internazionale.

Attrice, cantante, ma soprattutto volto noto della celebre soap opera “Beautiful”: parliamo di Jacqueline Wood. Famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione di Steffy Forrester nella storia fiction televisiva, in questo articolo vi riveliamo qualche dettaglio in più in merito alla sua carriera e alla sua vita privata.

L’inizio della carriera come attrice

Nata a Windsor, in Canada, Jacqueline Wood è di origini indigene (Cree), scozzesi, francesi e brasiliane! La sua passione per la recitazione la porta a trasferirsi a Toronto all’età di 18 anni per studiare prima all’Università Ryerson, poi presso il Center for the Arts e l’Armstrong Acting Studio. L’esordio sul piccolo schermo è segnato da alcune parti minori nelle serie televisive “Runaway” e “MVP” e viene seguito poco dopo dal debutto al cinema come co-protagonista nel film horror “Nightmare at the End of the Hall”.

Il successo con “Beautiful”

La svolta di carriera arriva quando nel 2008 le viene assegnato il ruolo di Steffy Forrester, figlia di Ridge Forrester e Taylor Hayes, nell’acclamata soap opera americana “Beautiful”. Jacqueline Wood conquista immediatamente il pubblico con il suo talento e diviene una presenza fissa della fiction televisiva fino al 2013, anno in cui decide di prendersi una pausa per dedicarsi ad altri progetti: recita nel film “Her Husband’s Betrayal”, per la regia di Ron Oliver, e debutta come conduttrice televisiva con il reality show “Party On”. Dopo essere apparsa in altre vesti per diverse serie TV, nel 2015 ritorna ufficialmente nel cast di “Beautiful”, accolta con grande entusiasmo dai fan.

Riconoscimenti di carriera e altre attività

È proprio con il ritorno nei panni di Steffy Forrester che Jacqueline Wood riesce a conquistare due importanti premi: il Soap Awards France nel 2019 come migliore attrice internazionale e il Daytime Emmy Award nel 2021 come attrice protagonista in una serie drammatica. Ma l’amata attrice di “Beautiful” non è solo un talento della recitazione: non di rado si esibisce anche come cantante, e anzi ha addirittura inciso due singoli dai titoli “After Hour” e “Girl You Knew”.

Vita privata di Jacqueline Wood

Per quanto riguarda la vita privata di Jacqueline Wood, è noto a tutti il suo impegno sociale in favore degli animali. Spesso si dedica a iniziative benefiche per il salvataggio dei piccolo amici a quattro zampe. Dal punto di vista sentimentale, invece, è legata a Elan Ruspoli, agente dello spettacolo che lavora per la Creative Artists Agency. I due sono convolati a nozze nel luglio del 2018 e oggi sono genitori di due splendidi bambini.

Jacqueline Wood sui social

L’attrice canadese è molto seguita sui social network: solo su Instagram vanta più di 500mila follower. Sul suo profilo, oltre a teneri scatti di famiglia, ama condividere riflessioni intime e consigli per uno stile di vita sano: per tanti fan è un vera fonte di ispirazione e un modello da seguire per ritrovare l’armonia con se stessi e con il mondo!