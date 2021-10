Detto Fatto verso la chiusura: la Rai sta per dire addio a Bianca Guaccero come già fatto con Caterina Balivo?

Bianca Guaccero potrebbe non condurre più il programma Detto fatto. Gli alti vertici della Rai non solo stanno pensando a una chiusura definitiva, ma vorrebbero rimpiazzarlo con altro. Ecco come stanno realmente le cose.

Detto fatto verso la chiusura?

Detto fatto va in onda il pomeriggio su Rai 2 dal 2013 è solo nel 2018 Caterina Balivo è stata sostituita da Bianca Guaccero. La bellissima conduttrice aveva modo di passare da un argomento all’altro, proponendo sempre le novità del momento. I telespettatori ricorderanno sicuramente il tutorial della spesa che scatenò il putiferio sul web. La faccetta non finì facilmente nel dimenticatoio, quindi i produttori furono costretti a sospendere temporaneamente le riprese. Come se non bastasse nell’ultimo periodo c’è stato un calo di ascolti. Per questi motivi pare che la sua avventura sia agli sgoccioli. Gli alti vertici della Rai starebbero puntando su altro, anche perché è andato via dalla dirigenza Ludovico Di Meo. Una risposta chiara ed esaustiva è stata data dal magazine Oggi.

Nuovo programma (e nuova conduttrice?)

In poche parole la rivista ha dichiarato che si sta pensando a un programma che possa sostituire degnamente Detto fatto. Questo arduo compito è stato affidato a un noto regista televisivo, ovvero Michele Guardì. Inoltre si dice anche che avrebbe già in mente a chi affidare la conduzione del nuovo programma. L’unica informazione certa è che ha già lavorato negli studi della Mediaset. Molti hanno chiesto a gran voce un parere di Bianca Guaccero.

Le condizioni fisiche della conduttrice

Per il momento la Guaccero non si è ancora espressa sull’ipotetica chiusura, ma si è soffermata sulle sue condizioni di salute. È ben risaputo che ha avuto problemi causati dal Covid-19. Nonostante sia risultata negativa, ha ammesso di avere ancora degli strascichi. Si è resa conto di ciò per via dei costanti vuoti di memoria che le hanno impedito per un po’ di ricordare le battute del suo copione. Non ha neanche recuperato del tutto l’olfatto e il gusto. Non sarebbe la prima donna del mondo dello spettacolo a dichiarare ciò. Marica Pellegrinelli, per esempio, con un post pubblicato su Instagram ha detto che deve ancora riprendersi del tutto.

