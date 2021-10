Teresa Langella, il drammatico racconto dell’ex tronista: “Un medico chirurgo mi ha molestata”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha parlato per la prima volta pubblicamente delle molestie subite. Ecco il suo racconto.

Il racconto dell’ex tronista

Lei è stata una delle grandi protagoniste degli anni scorsi del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Teresa Langella che, proprio nella trasmissione Mediaset, ha trovato il suo grande amore, Andrea Del Corso. Nella serata di ieri, dopo alcune stories pubblicate nel pomeriggio, Langella sul suo account Instagram ufficiale ha scritto un lungo, doloroso ma coraggioso post, dove ha raccontato per la prima volta pubblicamente delle molestie subite.

Una terribile vicenda di cui l’ex tronista parla oggi, dopo la sua testimonianza in Tribunale nella giornata di ieri, anche per dare aiutare tutte le donne che, come lei, sono state vittime di abusi da parte di chi ha approfittato del proprio ruolo, di chi avrebbe dovuto aiutarle. Si tratta infatti di un medico chirurgo, come spiegato da Teresa Langella.

Le parole di Teresa Langella

Ha scritto l’ex tronista: “Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne. […] Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” . Oggi in quell’ aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera”.

E ancora: “Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. […]Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto , chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”. Tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà dei suoi numerosissimi fans e non, compreso quello del suo compagno Andrea Del Corso.