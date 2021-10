Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel film tv Carla: trama, cast e data di uscita | Tutto quello che c’è da sapere

In arrivo Carla, lavoro dedicato alla grande Fracci, prima il film verrà trasmesso al cinema, poi si potrà vedere in tv, ecco tutte le informazioni su quando vederlo in anteprima, ad interpretare la celebre ballerina ci sarà Alessandra Mastronardi.

Il racconto di Carla Fracci

Da tempo se ne parlava, tra poco uscirà il film dedicato a Carla Fracci, in cui verrà proposta la brillante carriera della ballerina milanese. Un’idea nata quando ancora la diretta interessata era in vita, la stessa aveva discusso anche con Alessandra Mastronardi durante le riprese del film, l’attrice partenopea dovrà interpretare l’etoile sin dai suoi esordi negli anni ’50 e ’60, attraversando la sua crescita e le difficoltà quando lei divenne madre.

Il suo racconto di grande donna sarà dunque al centro di questo film, la cui regia è affidata ad Emanuele Imbucci, il quale è anche tra gli sceneggiatori di Carla insieme a Graziano Diana, Chiara Laudani e Fabio Scamoni, mentre la produzione è affidata a Rai Fiction. Le riprese sono durate oltre un anno, la Fracci ricordiamo è venuta a mancare lo scorso mese di maggio e quest’ultima produzione si ispira al suo libro. vale a dire Passo dopo passo, uscito qualche anno fa.

Dove poterlo seguire

Dapprima il lavoro svolto per tale produzione potrà essere seguito a livello cinematografico, sarà infatti visibile nelle varie sale nel prossimo mese, per la precisione verrà presentato come evento in 3 giorni, vale a dire da lunedì 8 novembre fino a mercoledì 10.

Successivamente, vista la produzione, potrà essere visto in televisione su Rai Uno in prima serata, la data è stata già fissata nel 22 dicembre, dunque poco prima di Natale. Oltre ad Alessandra Mastronardi, presenti nel cast di Carla, Paola Lavini nei panni della soprano Maria Callas, mentre Stefano Rossi Giordani sarà il marito della Fracci, presenti nel film anche Pietro Ragusa, Euridice Axen ed infine Valentina Romani.