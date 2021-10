L’Ispettore Coliandro: ci sarà la nona stagione della serie tv? Lo spoiler dei fratelli Manetti

Terminati gli ultimi episodi de L’Ispettore Coliandro, i fan attendono se dopo l’ottava stagione ve ne sarà una nona, le ultime notizie sulla serie tv trasmessa negli ultimi anni da Rai 2 e sul suo futuro.

Le otto stagioni della serie

Nato da un’idea del noto scrittore Carlo Lucarelli, i Manetti Bros nel 2006 ne creaorono una serie, trasmessa da 3 lustri su Rai 2. Si tratta di un poliziesco ambientato a Bologna, dove Marco Coliandro viene dapprima unito alla squadra mobile, diventanto all’improvviso Ispettore, dove nel corso del tempo riuscirà a risolvere dei casi, nonostante gli errori ed uno stile non propriamente appropriato per quel tipo di ruolo. Appassionato di motori, donne e con una passione smisurata per Clint Eastwood, da sempre il suo grande idolo e punto di riferimento.

Ad interpretare Coliandro, l’attore napoletano Giampaolo Morelli, mentre per quanto riguarda gli altri protagonisti della serie da menzionare il sostituto procuratore Longhi ed il Commissario De Zan, con cui spesso vi saranno scontri con l’insolito Ispettore. In questi 15 anni sono state 8 le edizioni del poliziesco, l’ultima stagione si è appena conclusa con il quarto episodio, trasmesso su Rai 2 ogni mercoledì in prima serata.

Novità sul futuro de L’Ispettore Coliandro

Una volta terminata la stagione numero otto, come ogni volta si arriva alla conclusione di un’annata, diventa automatico chiedersi se l’avventura potrà andare avanti o fermarsi del tutto. La situazione dipende dall’ideatore delal serie, vale a dire Lucarelli, il quale non si è sbilanciato, anche se ha fatto trapelare di avere nuove storie da raccontare, gli unici dubbi dello scrittore emiiano sono dovuti alle esigenze del pubblico di voler essere stupito ogni volta.

Molto stimolati sono i produttori televisivi della serie, i fratelli Manenti hanno infatti espresso la loro voglia di continuare con nuovi episodi, in quanto l’Ispettore Coliandro viene ritenuto ideale per caratteristiche e la narrazione delle storie si addice molto alla tv. Nei prossimi mesi se ne saprà di più sulla possibilità di una nona stagione, in ogni caso dipenderà dalle decisioni prese da Carlo Lucarelli.