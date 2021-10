Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punge Maria De Filippi: “Amici? Siamo in un’altra dimensione”

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha parlato dei rapporti, e degli screzi, con il programma Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

Le parole di Milly Carlucci

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, è stata ospite del programma di Rai Tre, Tv Talk, dove ha parlato dello show di Rai Uno, ma anche della diatriba – forse più mediatica che reale – con Maria De Filippi e il suo Amici. Tutto, però, è iniziato qualche mese fa, quando la conduttrice lasciò intendere il passaggio di Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando, a Mediaset, cosa poi accaduta. Un tratto, però, compiuto anche in direzione opposta per Arisa, oggi concorrente di Rai Uno, l’anno scorso professoressa del talent di Canale 5.

Ha spiegato Milly Carlucci: “Amici non è in questa stagione il nostro competitor, siamo in un’altra dimensione. Io non parlo mai di gare e di competizione, ognuno deve pensare al proprio pubblico per la soddisfazione dei propri clienti”. E ancora: “Il mercato in Italia si sta restringendo sempre di più, non abbiamo questa ricchezza di personaggi. Inevitabile che si vedano personaggi andare da un’emittente all’altra”.

La smentita della conduttrice

In seguito, Milly Carlucci, ha smentito le voci circa una sua conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022. In virtù della vittoria dei Maneskin l’anno scorso a Rotterdam, sarà l’Italia – e la Rai in questo caso – ad organizzare l’evento. Già scelta la città, che sarà Torino, ma non vi è ancora certezza sulla conduzione.

Nelle ultime settimane, Milly Carlucci sembrava aver sorpassato Mika e Alessandro Cattelan, ma la conduttrice ha chiuso la questione: “Non c’è nessunissima trattativa”.