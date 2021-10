Ballando con le Stelle, perché è finita la relazione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan? Dopo anni un retroscena

Cosa è davvero avvenuto tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, rispettivamente giudice e concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle? Ecco tutta la verità.

La relazione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Il battibecco avvenuto nella prima puntata di Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, ha incuriosito e non poco il grande pubblico televisivo. Ma cosa è accaduto tra la giornalista e giudice del programma Selvaggia Lucarelli e il cantante, e concorrente di questa edizione, Morgan? Nel 2009, il settimanale Chi, oggi diretto da Alfonso Signorini, paparazzò i due durante un bacio appassionato nel corso di weekend romantico ad Acqui Terme. Infatti, Morgan e Lucarelli, hanno avuto in quel periodo un flirt, terminato dopo poco tempo.

Dopo la pubblicazione dello scoop da parte del settimanale, Selvaggia Lucarelli raccontò: “Morgan è un mondo folle e affascinante. Anzi, lo definirei un viaggio”. I due si conobbero nel corso del programma Processo a X-Factor – allora Morgan era giudice del talent – e tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine.

La famosa telefonata

Nell’aprile del 2013, Selvaggia Lucarelli su Twitter pubblicò la notizia del ricovero di Morgan, cosa che provocò la reazione di Asia Argento. L’attrice, infatti, bollò come: “Becero gossip”, il tweet della giornalista che tuttavia rispose per le rime. Tre anni dopo – Lucarelli era già giudice – Argento partecipò come concorrente proprio di Ballando le Stelle, mentre Morgan fu ballerino per una notte. Allora ci furono scintille.

Ma a cosa alludeva Selvaggia Lucarelli sulla telefonata attesa per 10 anni? Dopo l’esibizione – che ha conquistato il grande pubblico – Morgan, nell’attesa del giudizio della giornalista, nella puntata scorsa, ha infatti detto: “Adesso arriva la cattiveria”. E Lucarelli: “La cattiveria io? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni e io sono quella cattiva?”. A quanto pare, dunque, tra i due, dopo quel flirt, non ci sono stati più contatti.