Amici, spoiler puntata domenica 24 ottobre: l’espulsione di Flaza e il bacio della prima coppia della nuova stagione

La scuola di Amici di Maria De Filippi fa nascere nuovi talenti, ma anche grandi amori. Così, a distanza di qualche settimana dall’inizio del talent show, pare sia nato un sentimento tra un cantante e una ballerina che si sono scambiati un bacio a favore di telecamera.

A rivelare ciò che è accaduto ad Amici sono le prime anticipazioni sulla puntata registrata nelle ultime ore e che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 24 ottobre prossimo. Stando a quanto iniziato a circolare in rete, l’appuntamento pomeridiano con la scuola di Maria De Filippi si concentrerà su due momenti importanti: l’espulsione di Flaza e il bacio tra il cantante Albe e la ballerina Serena.

Proprio quando le telecamere di Amici sembravano essere concentrate sul flirt tra Carola e Luigi, gli altri due concorrenti del talent show pare abbiano iniziato a conoscersi in maniera più approfondita. Tra loro, dunque, pare sia scattato un bacio che non è sfuggito all’occhio vigile delle telecamere della scuola. Maria De Filippi, quindi, deciderà di mandare in onda la clip, ma lontano dalle luci dei riflettori si è scatenata la reazione della presunta fidanzata di Albe, tale Giulia.

Albe e Serena si baciano ad Amici

Una coppia del tutto inaspettata quella composta da Albe e Serena che, senza dare troppo nell’occhio, hanno coltivato un’amicizia che pare essersi trasformata in qualcosa di più profondo.

Il bacio che il cantante e la ballerina di Amici si sono scambiati nella scuola ha colto tutti di sorpresa, anche la ragazza che pare fosse legata ad Albe prima della sua partecipazione al talent show di Canale 5.

Dopo l’indiscrezione iniziata a circolare in rete riguardante l’avvicinamento tra il cantante voluto da Anna Pettinelli e la ballerina di Raimondo Todaro, la presunta ex di Albe si sarebbe ribellata a quanto accaduto pubblicando un post su Instagram (salvo poi rimuoverlo qualche secondo dopo).

Come segnalato da alcuni utenti, infatti, Giulia – questo il nome della giovane – avrebbe prima condiviso uno scatto romantico che la ritraeva insieme ad Albe, poi avrebbe riportato la notizia del bacio tra il cantante e Serena accompagnandola alle facce da clown.

Albe è single o fidanzato? Spunta la verità

Dopo la notizia del bacio tra Albe e Serena, il popolo del web si è scagliato contro il cantante accusandolo per aver tradito la fidanzata.

La verità, tuttavia, sembra essere ben diversa e in difesa del giovane è intervenuto un suo caro amico.

“Visto che su Twitter e Instagram non si parla di altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single e pertanto ha la libertà di fare ciò che vuole e si sente – ha fatto sapere l’amico del concorrente di Amici – . Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata”.

“Alberto è single da prima ancora che si iniziasse a frequentare con la persona che frequenta ora, non c’è stato alcun tradimento – ha concluso – . Basta commenti immaturi e non fondati ora, grazie. Alberto è dentro la scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”.