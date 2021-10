Stefano De Martino, arriva un nuovo programma in Rai: addio definitivo a Mediaset?

Stefano De Martino tra i più apprezzati ballerini e volti televisivi del nostro paese, tornerà presto con un nuovo programma su Rai 2. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nato a Torre Annunziata nell’ottobre del 1989, Stefano dopo svariati anni di studio e lavoro nel mondo della danza, nel 2009 ha partecipato come ballerino al talent show Amici di Maria De Filippi, lo show in onda su Canale 5 è stato un vero e proprio trampolino di lancio che ha permesso a De Martino di farsi notare dal grande pubblico fino a diventare uno dei volti più popolari del piccolo schermo degli ultimi anni.

Il successo del ballerino

Negli anni successivi alla sua partecipazione, Stefano ha preso nuovamente parte ad Amici vestendo i panni di ballerino professionista, di supporter e conduttore e nell’ultima edizione anche di giurato, dimostrando un’invidiabile presenza televisiva. Negli ultimi anni della sua carriera il ballerino è anche stato scelto come presentatore di diversi programmi, in particolare nel 2019 è stato al timone di Made in Sud, programma dedicato alla comicità di Rai 2, e nello stesso anno viene scelto anche per presentare La Notte della Taranta. Dal 2020 inoltre è anche il conduttore di Stasera Tutto è possibile.

Un nuovo programma per Stefano De Martino

Ma secondo quanto rivelato da Davide Maggio, per il conduttore campano potrebbero esserci grandi novità all’orizzonte. In particolare nei prossimi mesi Stefano De Martino potrebbe essere impegnato nella conduzione di un nuovo show, tutto suo, dal titolo Bar Stella. Il nome del programma, secondo quanto riportato, sarebbe un riferimento alla vita privata del ballerino, infatti si tratterebbe del nome del locale del nonno di Stefano, in cui è praticamente cresciuto.

Bar Stella

Attualmente le informazioni a disposizione riguardo allo show sono molto poche, ma dovrebbe essere trasmesso a partire da dicembre nella seconda serata di Rai 2. Non è ancora chiaro di che tipo di programma si tratterà, ma le indiscrezioni riportate dal blog di Davide Maggio, rivelano che potrebbe essere un contenitore con ospiti e amici con l’obiettivo di creare un’atmosfera di leggerezza e simpatia.