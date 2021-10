Avete mai visto il fratello di Raimondo Todaro? Sono diversissimi

Raimondo Todaro è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati del momento: conoscete il fratello del ballerino che ha conquistato il cuore dei telespettatori?

Raimondo Todaro si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua esperienza televisiva in Rai a Ballando con le Stelle: l’uomo è stato scelto da Milly Carlucci come maestro accompagnatore dei vip che si mettono in gioco nel mondo della danza.

Successivamente è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche nel celebre talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi: è in questo contesto che sta crescendo il suo successo e il pubblico gli è sempre più affezionato.

Raimondo Todaro, una carriera piena di trofei e successi televisivi

Raimondo Todaro si è sempre distinto nel mondo della danza, settore in cui ha cominciato a muovere i primi passi fin dall’età di cinque anni: la sua passione si esplica soprattutto nel campo del ballo latino americano e del ballo standard. Non tutti sanno che anche suo fratello minore Salvatore ha partecipato a diverse competizioni nel campo della danza, vincendo anche diversi trofei. Nel tempo Raimondo ha dedicato gran parte della sua vita a diventare un eccellente ballerino ed un insegnante di danza.

Oltre a far parlare di sé per il suo innato talento, Raimondo Todaro è finito al centro delle polemiche di gossip per il matrimonio tormentato con Francesca Tocca: dopo la crisi e l’allontanamento i due sembrano aver ritrovato una grande intesa. In passato, poi, l’uomo è stato anche indicato come il presunto flirt della sua ex compagna di ballo nel programma di Rai Uno, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi.

Chi è Salvatore Todaro, il fratello del celebre ballerino e giudice di Amici

Nonostante sulla sua vita privata attualmente vige il più stretto riserbo, di Raimondo Todaro si sa che ha un fratello di nome Salvatore ed anche lui è un bravissimo ballerino. I due hanno deciso di unire le forze e i talenti per formare insieme i ballerini del domani e hanno aperto una scuola di ballo a Misterbianco, Comune della provincia di Catania, il Sensei Sicilia.

Ad osservarli attentamente si notano molte differenze nell’aspetto fisico, ma i due sono molto legati a livello emotivo: non perdono occasione per trascorrere il tempo insieme e mettere a frutto le diverse esperienze accumulate nel settore che condividono, quello della danza. A Salvatore è stato affidato il compito di gestire la scuola, mentre Raimondo gira l’Italia per motivi legati al suo lavoro. Negli ultimi tempi la sua vita è concentrata a Roma, dove frequenta gli studi per registrare periodicamente le puntate di Amici e fare lezione agli allievi del talent. A differenza del fratello, invece, Salvatore è estraneo ai meccanismi del mondo dello spettacolo e non è mai apparso in tv. Chissà che non capiterà occasione in questa edizione di Amici di vederli ballare insieme in una puntata del serale, quando Maria De Filippi si mette all’opera per creare straordinarie sorprese per maestri e allievi.