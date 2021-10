Avete mai visto la casa di Belén Rodriguez e Antonino? Attico nel cuore di Milano

Facciamo un salto a Milano, nella casa di Belén Rodriguez: un vero regno di semplicità e raffinatezza.

È una delle showgirl più apprezzate in Italia, un’audace imprenditrice e una donna con un grande senso dell’ironia: parliamo di Belén Rodriguez. Attrice, modella e conduttrice televisiva, è riuscita a farsi spazio sia sul piccolo che sul grande schermo, conquistando il pubblico italiano fin dal primo momento. La sua carriera è stata e continua a essere un susseguirsi di successi, che non fanno altro che spingere la diva argentina a mettersi alla prova con sfide sempre più impegnative. Negli ultimi tempi, ad esempio, oltre a condurre il programma “Tu sì que vales” su Canale 5, si è tuffata nel mondo della moda e ha fondato, insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia, il suo primo brand: “Hinnominate”. Ma oggi più che parlare della fortunata carriera di Belén Rodriguez, vogliamo dare spazio a un dettaglio preciso della sua quotidianità: ovvero, la casa in cui vive!

Dove vive Belén Rodriguez

Da vera star quale è, la showgirl argentina non poteva che scegliere Milano come città in cui vivere. In particolare, Belén Rodriguez vive con i figli e l’attuale compagno in un attico su Corso Sempione, una sorta di Champs-Elysées italiani. Parliamo di un quartiere ricco di storia e cultura, che si distingue per la sua aria elegante e neoclassica. Non mancano, ovviamente, un meraviglioso parco, diversi musei e moltissimi locali legati al mondo della movida milanese. Tra l’altro, è proprio qui che hanno sede il centro di produzione TV della Rai e gli studi di Radio Deejay!

La casa di Belén in Corso Sempione

La dimora scelta dalla diva argentina non è altro che un prestigioso attico in stile liberty, caratterizzato da spazi ampi e luminosi. L’appartamento è dominato da un’alternanza di marmo e legno, che lo rendono estremamente chic ed elegante. Una combinazione che riflette perfettamente il gusto raffinato della padrona di casa.

Armonia di contrasti

Il cuore dell’appartamento è sicuramente il salotto. Rinnovato di recente, colpisce per i suoi armoniosi contrasti: parquet chiaro e mobili scuri, con qualche tocco di colore dato da piante e fiori. Al centro della stanza troneggia un imponente tavolo in marmo bianco, circondato da sedute grigio scuro. Sulla parete, tantissimi oggetti di design scelti con cura, tra cui il libro dedicato a Tom Ford.

La camera da letto

La camera da letto di Belén Rodriguez è un vero angolo di relax. La stanza presenta dei colori estremamente chiari che aiutano a creare un’atmosfera calma e rilassata. Il bianco è il vero protagonista di questo spazio, che dona un tocco di intimità a tutto l’ambiente.

La cameretta di Santiago

Fresca di restyling, la cameretta del piccolo Santiago. La stanza è stata completamente rinnovata appena qualche settimana fa e si presenta come il rifugio perfetto per qualsiasi bambino: un grande letto a castello da cui pende una tenda beige che arriva fino al pavimento. Anche qui, toni estremamente neutri e caldi che rendono l’ambiente uno spazio veramente intimo. Unica nota di colore, il tappeto sul parquet con diverse sfumature di blu e disegni geometrici. Cosa ne penserà Santiago della sua nuova cameretta?