Torna l’appuntamento fisso con la sesta stagione de Il Collegio, riproposto da Rai 2. Per le prossime puntate sono in arrivo tantissime novità che andremo a scoprire insieme.

Siete pronti per tornare a sintonizzarvi su Rai 2 con le nuove puntate della sesta stagione de Il Collegio? In esclusiva arrivano le nuove messe in onda di un reality che da tempo sta appassionando tantissimo il pubblico italiano, soprattutto perché è un salto nel passato, precisamente questa volta nel 1977, anno di ambientazione dello show.

La scelta degli autori di ambientare nel ’77 Il Collegio non è casuale: è il periodo storico in cui in Italia si è vissuto un boom economico, delle rivoluzioni sociali e dei cambiamenti. Gli anni Settanta sono stati gli anni d’oro su molti settori ed hanno gettato le basi per una nuova cultura che, reduce dalle Grandi Guerre, aveva voglia di tornare a vivere nel vigore, nel benessere e soprattutto nella serenità.

Parliamo della ‘febbre del sabato sera’, frase coniata per indicare la voglia irrefrenabile dei giovani di divertimento, attraverso una musica che stava evolvendo, affermando brani cult e creando delle vere e proprie mode, ancora oggi indimenticabili. Erano gli anni delle rivoluzioni studentesche, della sete di parità, di indipendenza, di libertà ma anche di cultura, arte e cinema. Tutto questo diventa il cuore pulsante del reality, nonché la formula del suo successo.

Il Collegio 6: le novità della nuova stagione

Riscaldano i motori dalla produzione de Il Collegio 6: tutto pronto per il taglio del nastro con le nuove puntate e gli appassionati sono in trepida attesa, curiosi di conoscere le ultime novità.

L’anno di ripartenza sarà il 1977 perché la prima edizione è stata ambientata nel 1960, la seconda nel 1961, la terza nel 1968, la quarta nel 1982 e la quinta nel 1992. La prima novità, quindi, sarà ritornare agli anni settanta che nelle varie stagioni erano state saltate.

Quando cominceranno le puntate? La prima puntata della sesta stagione è in programma per martedì, 26 ottobre, sempre in prima serata su Rai 2, alle ore 21 e 25 circa. Questa stagione prevede un totale di otto puntate, così come nelle precedenti edizioni, per impegnare il pubblico in un massimo di due settimane.

Cast e professori

Il preside de Il Collegio 6 è Paolo Bosisio, attore, regista teatrale e docente universitario. Per quanto riguarda il corpo docente sono stati riconfermati tutti quelli della passata edizione ovvero, il professore di italiano Andrea Maggi, la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, il professore di storia e geografia Luca Raina, il professore di educazione artistica Alessandro Carnevale.

Chi sono i ragazzi che parteciperanno? Svelato anche il cast dei partecipanti, ci saranno: Sara Masserini (16 anni di Colzate), Alessandro Giglio (15 anni di Torino), Gaia Cascino (16 anni di Roma), Giovanni Junior D’Ambrosio (15 anni di Napoli), Federica Cangiano (14 anni di Napoli), Davide Maroni (16 anni di Nova Milanese), Vincenzo Rubino (16 anni di Bari), Rebecca Parziale (14 anni di Genova), Lorenzo Sean (14 anni di Viareggio), Maria Sofia Pia Federico (16 anni di Valmontone), Cristiano Karol Russo (15 anni di San Pietro Vernotico), Sveva Accorrà (14 anni di Monza), Simone Casadei (16 anni di Coriano), Beatrice Genco (14 anni di Paderno Dugnano), Filippo Romano (14 anni di Scandicci), Elisa Cimbaro (14 anni di Tarvisio), Edoardo Lo Faso (16 anni di Catania), Valentina Comelli (15 anni di Zone), Raffaele Fiorella (15 anni di Barletta), Anastasia Podeschi (16 anni di Santarcangelo di Romagna).

Non resta, quindi, che aspettare il 26 ottobre e restare sintonizzati su Rai 2 per questo appassionante reality de Il Collegio 6.