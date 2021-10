Elena Sofia Ricci e il retroscena sul suo passato: “Tutto questo mi è costato qualche anno di analisi”

Non sempre ciò che lasciamo apparire di noi corrisponde ai sentimenti che proviamo dentro. Spesso, un sorriso può nascondere sofferenza e, per contro, un pianto può esprimere gioia e felicità. Per questo è sempre sbagliato giudicare qualcuno a priori, solo per l’apparenza: dentro ognuno di noi esiste un mondo fatto di emozioni ed esperienze in grado di lasciare cicatrici con le quali, semplicemente, possiamo imparare a convivere.

Anche celebrità e personaggi pubblici, i quali appartengono a una delle categorie più esposte al giudizio, dietro la corazza che siamo abituati a vedere in tv nascondono momenti, ricordi e sensazioni che hanno segnato la loro vita. Alcuni, scelgono di non condividere racconti troppo privati con i telespettatori, altri, invece, come Elena Sofia Ricci, si lasciano andare a digressioni personali per liberarsi di un peso, per essere di esempio a chi vive (o ha vissuto) le medesime situazioni, e per gridare al mondo “io sono questa, nel bene e nel male.” Scopriamo insieme le parole di una delle attrici più amate di sempre.

Un passato difficile

Famiglia: una parola che racchiude all’interno tanti, troppi significati. Famiglia è amore, rifugio, protezione, ma può essere anche sofferenza, dolore e oppressione. A tutti piacerebbe appartenere a una di quelle famiglie perfette, nelle quali ci si aiuta vicendevolmente, ci si rispetta… insomma, ci si ama. Purtroppo, però, non sempre questo accade e, a tal proposito, l’attrice Elena Sofia Ricci ha deciso di condividere con il suo pubblico la propria personale esperienza.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elena ha rivelato di essere cresciuta solo con la sua mamma, Elena Ricci Poccetto, prima scenografa donna a livello nazionale. La parte restante della sua famiglia, ovvero suo padre, sua sorella e i suoi due fratelli, l’attrice li ha conosciuti in età adulta. Ecco le dichiarazioni di Elena Sofia: “L’ho conosciuta tardi (sua sorella, ndr), insieme ai miei altri due fratelli. Avevo 30 anni ed è stato quando ho ritrovato mio padre. Ma con loro, pur non conoscendoci, c’era un legame molto forte e lo abbiamo capito subito”.

Riguardo al rapporto con suo padre, invece, l’attrice ha rivelato: “Ero stata programmata, educata per detestare mio padre. Ovviamente tutto questo mi è costato qualche anno di analisi, ma alla fine ho capito che potevo imparare ad amare tutti per quello che erano. […] Per fortuna ho recuperato sia con lui che con i miei fratelli, appunto, totalmente incolpevoli. […] Averli nella mia vita è stata una ricchezza, l’amore si eleva a potenza, non è una torta da dividere”.

La rivincita personale

Nonostante gli ostacoli e le battaglie che la vita le ha posto davanti, Elena Sofia Ricci ha sempre combattuto a testa alta, riuscendo a raggiungere tutti i traguardi da lei prefissati.

Elena, infatti, ha fatto il suo debutto in teatro quando era molto giovane e, da quel momento in poi, la sua carriera, il suo talento, ma anche la sua famiglie e le sue due bellissime figlie, l’hanno ripagata di tutti i sacrifici fatti e di tutte le difficoltà affrontate.