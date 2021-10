Anna Valle, l’attrice lontana dalla vita mondana: “Non sono cose che mi appartengono”

Al giorno d’oggi, buona parte del successo di attori, cantanti e celebrità appartenenti a una qualsiasi categoria è dovuto, senza dubbio, anche dall’avvento dei social network e dall’uso che essi decidono di farne. Artisti di tutte le età hanno scelto di aprire una pagina Web e raccontare, attraverso foto, video e Ig stories, la propria vita e la propria quotidianità, coinvolgendo i fan non solo nei progetti lavorativi, ma anche in quelli personali.

Vi sono dei personaggi, invece, i quali nonostante siano consapevoli della maggiore visibilità offerta dai social, che a sua volta permette di continuare a tenere sempre in auge la propria carriera e il proprio nome, hanno scelto di restare lontani dal mondo del Web. Anna Valle, ex Miss Italia e attrice di grande successo, è restata fedele a sé stessa e al suo percorso come artista e come donna, senza mai sentire la necessità di approdare su alcun tipo di social. Ecco le parole di Anna.

Una donna d’altri tempi

Nonostante l’eccellente carriera e tutti i traguardi raggiunti, in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Anna Valle ha confessato di aver sempre fatto molta fatica non solo a rapportarsi con il mondo dei social, ma anche con tutto ciò che ruota intorno al successo, ovvero gossip, eventi e quant’altro. Proprio per questo, come ha sempre dichiarato l’attrice stessa, nel momento in cui le venne proposto di partecipare al celebre concorso di bellezza, la risposta affermativa non fu immediata. Dopo un paio di tentativi da parte dei promotori, Anna Valle finalmente accettò, e nel 1995 venne eletta Miss Italia.

Il successo ottenuto dopo la vittoria, ovviamente, ha apportato moltissimi cambiamenti nella vita di Anna la quale, tuttavia, non si è mai lasciata trasportare dal sistema mediatico. E a proposito di questo argomento, ecco quanto rivelato dall’attrice a Il Fatto Quotidiano: “Sono allergica al gossip e ai social perché sono cose che non mi appartengono caratterialmente. Per me pure le pubbliche relazioni sono una fatica: le faccio, ma solo il minimo indispensabile”. Una donna e professionista d’altri tempi, dunque, appassionata del proprio lavoro, ma lontana da ciò che può essere definito superfluo.

Le scelte del passato e i piani per il futuro

Una scelta molto forte, dunque, quella di Anna Valle, la quale ha scelto di puntare tutto sulle proprie capacità artistiche anziché sulla visibilità. Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano sopracitato, il giornalista ha chiesto all’attrice se la decisione di restare distante dai media e di presenziare raramente a eventi e serate abbia penalizzato la sua carriera. Anna Valle ha così risposto: “Sì, sottrarre presenza e visibilità toglie qualcosa. Ed è una scelta consapevole. Faccio meno incontri, meno serate, non frequento i salotti e vivo in provincia. Forse faccio poco cinema anche per quello, perché non sono scattati gli incontri giusti. Ma le chiamate se devono arrivare, arrivano comunque“.

Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo, invece, Anna ha rivelato il suo “piccolo” sogno nel cassetto: “Se devo sognare, sogno in grande: Quentin Tarantino. Ha la capacità di far fare di tutto alle sue attrici. Sarebbe una sterzata che racchiuderebbe tanti desideri”. Il regista statunitense ha da poco annunciato l’intenzione di ritirarsi dopo il suo decimo film. Chissà, magari potremmo vedere Anna nelle vesti della protagonista dell’ultima pellicola “tarantiniana”!