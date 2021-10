Verissimo, puntate del 23 e 24 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Il prossimo sabato 23 e poi domenica 24 ottobre ci saranno due nuove puntate della trasmissione Verissimo, ecco le ultime anticipazioni e chi saranno gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin in questo fine settimana.

Cosa è accaduto nelle prossime puntate

Iniziato un mese fa, Verissimo sta riscontrando un buon successo di pubblico in questa 26esima edizione del programma, la prima in cui l’appuntamento è duplice, aggiungendo alla puntata del sabato, quella della domenica. Nella scorsa settimana è stata molto emozionante l’intervista al cantante Gianluca Grignani, il quale ha presentato l’ultimo singolo ma dalla Toffanin si è sfogato per degli episodi avvenuti quando era molto giovane, dall’aver subito delle molestie alla scomparsa prematura di una sua coetanea.

Leggi anche: Verissimo, anticipazioni sabato 16 e domenica 17 ottobre: gli ospiti di Silvia Toffanin

Già nel corso di questa stagione del rotocalco di Canale 5 vi era stata un’altra intervista toccante all’attrice Francesca Neri, in cui ha parlato con la Toffanin della sua malattia per la quale convive, mentre domenica scorsa è intervenuto Dodi Battaglia, a pochi giorni dalla scomparsa di sua moglie. Oltre a questo, non sono mancati momenti di leggerezza e ricordi indelebili di imprese sportive, come nel caso dei campioni olimpionici Gianmarco Tamberi, Fausto Desalu e Luigi Busà, della medagliata paralimpica Monica Contraffatto e dei campioni d’Europa nei rispettivi sport, il calciatore Leonardo Spinazzola e la pallavolista Paola Egonu.

Chi verrà ospitato in trasmissione nel fine settimana

Per quanto riguarda la puntata di sabato saranno ospiti del programma di Silvia Toffanin, l’attrice Anna Valle, la quale parlerà della fiction attualmente trasmessa su Canale 5, Lontano dagli occhi, il ballerino Raimondo Todaro, protagonista come insegnante di ballo nella trasmissione Amici, e la cantante Bianca Atzei.

Leggi anche: Amici, Alessandra Celentano gela Raimondo Todaro: La danza è una sola e forse lo dovbrebbe capire

Altre due protagoniste musicali, e non solo, saranno ospitate nella puntata di domenica 24 ottobre, vale a dire Lola Ponce e Romina Power, ma potrebbero esserci delle novità riguardanti altri ospiti a poche ore dalla trasmissione. I due appuntamenti di Verissimo saranno trasmessi su Canale 5 a partire dalle 16 e 30, mentre in streaming potranno essere seguiti collegandosi sul sito di Mediaset Infinity.