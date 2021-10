Kate Middleton in forma smagliante: il segreto della sua dieta

L’ultima apparizione pubblica di Kate Middleton ha concentrato l’attenzione dei media sulla sua eleganza e, soprattutto, sulla silhouette perfetta (anche se per alcuni troppo magra): ma qual è il segreto di bellezza della duchessa di Cambridge? A tavola ci sarebbe un divieto…

Considerata in Gran Bretagna come una vera e propria icona di stile, Kate Middleton ha sdoganato l’utilizzo di abiti delle catene low cost come Zara. Non solo: la moglie del principe William si è spesso presentata in pubblico sfoggiando mise già indossate in altre occasioni. La sua eleganza regale e il portamento hanno completato gli outfit della Middleton, da anni ormai ritenuta una vera e propria fonte di ispirazione per tutte le donne del Regno Unito.

Una delle ultime apparizioni pubbliche in occasione di un evento organizzato dell’ente di beneficenza The Forward Trust, intitolato “Taking Action on Addiction”, ha riportato l’attenzione sulla bellezza di Kate Middleton e sulla sua silhouette. La duchessa di Cambridge si è presentata con un dolcevita di Polo Ralph Lauren e una gonna lunga plissé di Christopher Kane, e ha completato l’outfit con accessori nude: una borsa a mano di DeMellier, un paio di décolleté di Ralph Lauren e degli orecchini color oro di Asos.

Kate Middleton, i segreti della silhouette perfetta

Di una bellezza etera, la moglie del principe William ha attirato l’attenzione dei media non solo per l’outfit – promosso a pieni voti – ma anche per la silhouette perfetta nonostante la nascita di tre figli.

Kate Middleton, infatti, è apparsa in pubblico sfoggiando un fisico magro – per alcuni un po’ troppo – frutto di alcuni sacrifici che la duchessa di Cambridge compie a tavola.

Secondo le indiscrezioni circolate sulle abitudini alimentari a Palazzo, pare che la Regina Elisabetta abbia bandito dalla sua tavola alcuni alimenti – pasta, patate e riso in primis – che potrebbero causare dei cali energetici nelle occasioni pubbliche.

Il Mail Online, invece, ha pubblicato tempo addietro la composizione dei tre pasti principali di Kate Middleton che, secondo i ben informati, seguirebbe la contestatissima dieta Dukan.

Pare, dunque, che a colazione la moglie del principe William prediliga un bicchierone di green smoothie che abbina ad una ciotola di fiocchi d’avena.

A pranzo, bandito ogni tipo di carboidrato, Kate preferirebbe un piatto unico vegetariano, mentre per la cena la dieta preveda un arrosto di carne accompagnato da ortaggi e patate al forno.

Kate Middleton: pasta vietata, ma solo a lei

Se la duchessa di Cambridge pare non tocchi mai carboidrati e, in particolar modo, la pasta, lo stesso non si può dire dei suoi tre figli.

George, Charlotte e Loius pare amino in maniera incondizionata la pasta che Kate Middleton non vieta loro in alcun modo.

Anzi, in occasione del compleanno di Charlotte, la duchessa di Cambridge si è divertita a preparare insieme ai figli la pasta all’uovo.