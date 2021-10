Alba Parietti, il dolore del lutto ancora vivo: “Ti volevo eterna”

Al suo profilo Instagram, Alba Parietti affida spesso pensieri, ricordi e momenti che hanno caratterizzato il suo passato, come nel caso della morte dell’amata nonna Lorenza cui la showgirl è stata sempre molto affezionata.

Qualche giorno fa ricorreva l’anniversario della morte della nonna di Alba Parietti, che ha voluto ricordarla con uno scatto del passato pubblicato sui social e un lungo pensiero per lei. La donna, Lorenza Giai Merlera, era la compagna di giochi preferita da Alba quando era solo una bambina e la sua morte ha portato nel cuore della Parietti un grande vuoto.

La nonna, tuttavia, non è la sola persona venuta a mancare nel mese di ottobre che, per la conduttrice è un periodo “pieno di dolore da ricordare”: in questo stesso mese, infatti, è scomparsa anche Luana, fidanzata del figlio Francesco Oppini, morta per un tragico incidente stradale ben 15 anni fa. Alle due donne, Alba Parietti ha voluto dedicare pensieri intensi e pieni di dolore sul suo profilo Instagram.

Alba Parietti, il dolore per la morte della nonna

“Ottobre per me è un mese pieno di dolore da ricordare. Oggi, se ne andava la mia adorata nonna Lorenza Giai Merlera”: inizia così il lungo post che Alba Parietti ha dedicato all’amata nonna.

“Era la mamma di mia mamma e per me una compagna di giochi piena di fantasia, di fragilità, di tenerezza. Buffa, elegante, infantile e capricciosa, ma divertente e lieve come una piuma – ha continuato a scrivere – . La voglio ricordare con una poesia di mia madre […]”.

Alla nonna, infatti, la Parietti ha rivolto un lungo pensiero racchiuso nelle parole che la madre aveva scritto per la donna.

Come si evince dalle parole di Alba, anche la nonna, così come la madre e lo zio della conduttrice, era affetta da gravi problemi mentali.

“[…] Mi piaceva sentirti parlare perché avevi quel modo buffo e spiritoso di intendere la vita quando il destino era sfavorevole – si legge nel post – . Nei lunghi anni in cui hai sofferto senza mai dirmi perché, quando ti vedevo tremendamente esaurita e cercavo di capire i tuoi misteri in silenzio”.

“Ti ho voluto bene anche quando eri ingiusta con me, diffidente, ingrata con il povero papà e alle volte mi sembrava una vittima perché i tuoi sfoghi contenevano sofferenza vera, anche se frutto della tua fantasia – ha concluso la Parietti – […]Quando ti ho vista inerte sono rimasta impietrita, senza lacrime, mi pareva impossibile che la vita ti avessi abbandonato e tu avessi abbandonato me, mi pareva impossibile che il destino fosse ineluttabile. Ti volevo eterna e finché avrò respiro sarà anche il tuo respiro”.

Alba Parietti e il dramma della malattia in famiglia

Come la madre e lo zio, dunque, pare che anche la nonna di Alba Parietti abbia sofferto di disturbi mentali.

“[…]Mia madre e mio zio, suo fratello, che è finito in un manicomio che lo ha distrutto psicologicamente e fisicamente, soffrivano di una grave patologia. La schizofrenia – aveva spiegato lei ai microfoni de I Lunatici – . Mio zio è entrato in manicomio ed è diventato una larva. Io l’ho conosciuto solo in quelle condizioni, ma prima era una mente eccelsa, un intellettuale straordinario”.

“[…]Mia madre definiva se stessa una povera schizofrenica. Ha vissuto grazie a mio padre una vita normale. Dignitosa – aveva aggiunto – . La follia molto spesso è un dono di persone troppo intelligenti che a fatica riescono a gestirla in un mondo pieno di atrocità […]”.