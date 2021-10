Un Posto al Sole anticipazioni: Serena non si fida del ritorno di Filippo

Tensione alle stelle nelle trame dell’episodio in onda su Rai 3 venerdì 22 ottobre: ecco cosa vivranno i personaggi della serie televisiva “Un posto al sole”.

Continuano le avventure dei protagonisti della popolare serie televisiva “Un posto al sole”. La puntata di venerdì 22 ottobre sarà densa di tensione e vedrà diversi personaggi divisi tra sentimenti contrastanti. Si parte con Serena, furiosa con il marito Filippo perché convinta che il suo ritorno sia dettato semplicemente da un senso del dovere nei confronti della famiglia. Il Sartori, dal canto suo, non comprende il comportamento di lei e si chiede come mai non è felice come dovrebbe. Nel frattempo, anche Rossella vive un momento difficile perché ha scoperto che sua madre tradisce Michele. Situazione tutt’altro che tranquilla anche per Silvia e Giancarlo, così come per Adele e Mauro.

Incomprensioni tra Filippo e Serena: il ricongiungimento non calma le acque

Nonostante l’amnesia che ha spazzato via gli ultimi suoi 10 anni di vita, Filippo ha deciso comunque di dedicarsi alla sua famiglia e ricostruire il rapporto con Serena e la figlia Irene. Complici i momenti di intimità passati con la Cirillo, che sembrano aver smosso qualcosa dentro di lui. Tuttavia, la decisione del Sartori tutto fa fuorché tranquillizzare la moglie: anzi sembra mandarla su tutte le furie. Il motivo, lui non lo sa, è che Serena è convinta che la sua scelta sia dettata soltanto da un senso del dovere nei confronti suoi e della bambina anziché da un reale sentimento. Questa convinzione la lascia molto incerta sul da farsi e al tempo stesso disorienta il marito.

Rossella scopre il tradimento di Silvia

Gli intrighi amorosi di Silvia sembrano non avere mai fine, ma questa volta sono stati scoperti da chi proprio non avrebbe dovuto saperlo: Rossella. Per la figlia della Graziani tutto si complica e le domande non fanno altro che moltiplicarsi nella sua testa: come ha potuto sua madre tradire Michele? La ragazza farà molta fatica a trovare una risposta e ad accettare il fatto. Tornare alla normalità sembra ora impossibile, anche per Silvia. Messa ormai con le spalle al muro, vivrà un momento di forte tensione con l’amante Giancarlo.

Adele non riesce a liberarsi di Mauro

Anche per Adele le difficoltà non mancano. In attesa che Susanna si svegli, sta vivendo momenti ben poco sereni. A complicare il tutto, è il fatto che liberarsi di Mauro sta diventando una vera missione impossibile. Il Buonocore, infatti, non la perde un attimo di vista e trova sempre il modo di stare al suo fianco. Adele inizia ormai a stancarsi della sua presenza, e ne è quasi intimorita. Non fa altro che chiedersi come può allontanarlo da lei senza innescare gravi conseguenze. Riuscirà l’ex signora Picardi a sottrarsi alla morsa del suo compagno? È tutto ancora da vedere, le prossime puntate saranno decisive per capire come decideranno di agire i personaggi di “Un posto al sole” e se riusciranno a liberarsi dei loro dilemmi interiori. L’appuntamento, come sempre, è alle 20:45!