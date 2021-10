Gf Vip, Lulù Selassié abbandona la casa? le colpe di Manuel Bortuzzo

Momento di crisi per Lulù Selassié, che si è detta pronta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo l’atteggiamento freddo e distaccato dimostratole da Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiata…

Sin dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Lucrezia – detta Lulù – Selassié ha sempre dimostrato una certa attrazione nei confronti di Manuel Bortuzzo. Tra loro, a distanza di qualche giorno dall’inizio del reality show, è scattato un bacio sotto le coperte ma, se la principessa ha subito palesato i suoi sentimenti per il coinquilino, lui ha deciso di mettere un freno alla relazione nascente.

Manuel e Lulù, quindi, si sono allontanati drasticamente per volere di lui e, anche quando Alfonso Signorini ha raccontato pubblicamente il dramma del revenge porne di cui la Selassié è stata vittima a 15 anni, Bortuzzo non ha mosso un dito per consolarla. La principessa, infatti, si sarebbe aspettata un po’ più di comprensione nei suoi confronti, ma il nuotatore ha preferito rimanere distaccato e distante da lei. Da qui, la crisi della Selassié che, in lacrime, ha confessato a Gianmaria Antinolfi di voler abbandonare il gioco.

Lulù Selassié, addio al Gf Vip?

Il ricordo dei ricatti ricevuti quando aveva solo 15 o 16 anni, ha spinto Lulù Selassié a riaffrontare i brutti momenti del passato.

Poche ore dopo la diretta durante la quale Alfonso Signorini ha spiegato a tutti che la principessa è stata vittima, da giovanissima, di revenge porn, lei è entrata in crisi.

Il comportamento di Lulù è stato dovuto soprattutto alla freddezza con cui Manuel Bortuzzo ha trattato la questione e al modo gelido con cui si è approcciato a lei.

Per questo motivo, in lacrime, la Selassié ha confidato a Gianmaria di essere intenzionata ad abbandonare il Gf Vip.

“Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare – ha detto lei – . Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone”.

“So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato. Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata – ha continuato a sfogarsi – . E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera”.

Lulù e Manuel, lui lascia una “porta aperta”

Trascorse alcune ore dallo sfogo della Selassié, la crisi di Lulù sembra essere rientrata e anche il rapporto con Manuel pare sia stato parzialmente recuperato.

I due, infatti, si sono trovati a confrontarsi in giardino sulla liaison che sta coinvolgendo Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

A tal proposito, Lulù ha commentato: “Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame. Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori”.

Ecco, quindi, che Bortuzzo ci ha tenuto a chiarire che anche tra lui e la Selassié una porta è rimasta aperta.

“Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse – ha voluto precisare Manuel – . Le porte aperte ci sono anche tra me e te nella consapevolezza che le cose possono andare come non possono andare. Per me la porta si chiude quando succede qualcosa di grave”.