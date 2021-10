Pierpaolo Petrelli, il successo di Tale e Quale Show spiana la carriera dell’ex gieffino: ecco il nuovo progetto

Il reality, oltre a essere un’esperienza di vita più unica che rara, per tanti giovani aspiranti artisti può rappresentare un valido trampolino di lancio. Non c’è un vero e proprio segreto per avere successo: il pubblico si appassiona ai personaggi talentuosi, spontanei e di cuore… per questo le strategie, si sa, hanno le gambe corte!

Il secondo posto della passata edizione del Grande Fratello Vip è stato conquistato dall’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, il quale ha rappresentato una delle più belle rivelazioni del reality. All’interno della casa, Pierpaolo si è contraddistinto non solo per il suo carattere solare e genuino, ma anche per la sua particolare propensione a fare le imitazioni. Ora, a distanza di un anno dalla sua partecipazione al GF, Pretelli è uno dei protagonisti indiscussi del talent di Rai1 Tale e quale show grazie al quale, presto, potrebbe pubblicare il suo primo disco. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Pierpaolo riguardo al suo futuro lavorativo nel corso di una recente intervista.

Chi insiste e resiste, raggiunge e conquista

Tra il successo televisivo e la storia d’amore con Giulia Salemi (che procede a gonfie vele), Pierpaolo Pretelli ha anche trovato il tempo di rilasciare una lunga intervista a Di Più Tv, durante la quale ha rivelato quale potrebbe essere il suo prossimo traguardo lavorativo: “Dopo questo programma (Tale e quale show, ndr), se tutto va bene, uscirà il mio primo disco. E spero che sia solo l’inizio, un nuovo inizio. Questa trasmissione mi sta dando l’occasione di mostrare un lato di me che molti non conoscevano, ora finalmente posso far vedere le mie doti di intrattenitore, il mio lato più artistico, se si può definire così. Anche se so di avere ancora molto, moltissimo da imparare”.

Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, infatti, Pierpaolo è stato spesso accusato di non aver sfruttato a dovere l’opportunità di visibilità data dal reality, e di essersi fatto trasportare eccessivamente dalle vicende sentimentali che l’hanno visto coinvolto. Dopo essere tornato alla vita reale e aver trovato una felice e soddisfacente stabilità emotiva, Pierpaolo Pretelli si sta prendendo tutte le sue rivincite… e questo, sicuramente, è solo l’inizio!

Leggi anche—>Ballando con le Stelle, volano gli stracci tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini: “Lascio il programma”

Il sogno diventato realtà

Talenti e attitudini particolari, se fanno parte di noi in maniera intrinseca, iniziano a mostrarsi già in tenera età. Pierpaolo Pretelli, infatti, fin da bambino ha iniziato a fare piccole imitazioni e spettacoli per la propria famiglia, evidenziando già una particolare propensione per questo tipo di attività. Dei suoi sogni, delle sue passioni e delle sue aspettative, Pierpaolo ne ha parlato anche nel corso dell’intervista a Di Più Tv: “Ho sempre amato fare le imitazioni. Fin da ragazzino facevo il verso, bonariamente, ad amici, professori, familiari. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farlo in tv, in un programma prestigioso come Tale e quale show. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre“.

Leggi anche—>Heather Parisi rivelazione choc: “I miei figli? Non vanno a scuola da sei anni”

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha rappresentato una vera e propria svolta nella vita di Pierpaolo: il reality, infatti, ha portato con sé una ventata di successo, amore e tante, tantissime soddisfazioni!