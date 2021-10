Gf Vip 6, ennesima lite per Soleil Sorge. Dopo il bicchiere…la padella-gate VIDEO

Il Grande Fratello Vip 6 sta regalando tante emozioni al pubblico, dunque ogni puntata riscuote sempre un enorme successo. Al centro dell’attenzione c’è sempre Soleil Sorge, ormai sul piede di guerra con tutte le donne della casa. Stavolta ha avuto una discussione con Lulù. Ecco cosa è accaduto.

Soleil Sorge, la regina indiscussa di quest’edizione

Soleil Sorge riesce sempre a stare al centro dell’attenzione per le continue liti che ha con i vari concorrenti della casa. Di recente c’è stato il cosiddetto bicchiere-gate che l’ha resa protagonista di una discussione avuta con Raffaella Fico. I telespettatori credono che la Fico abbia esagerato, in quanto si sta parlando di un complotto alle spalle dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Poi Mila Suarez ha insinuato che a breve Alex Belli cederà alla sua bellezza perché non ha mai nascosto l’essere stata tradita in varie occasioni in passato. Per questo motivo crede che anche la moglie Delia Duran farà i conti con questo suo lato. Adesso sta girando sul web un video in cui ha un battibecco con Lulù per un altro oggetto che sarà molto chiacchierato nelle prossime ore.

Dal bicchiere…alla padella-gate

In poche parole la maggior parte delle donne della casa si stava dilettando ai fornelli. A un certo punto c’è stata una discussione per via di una padella. Soleil l’avrebbe lasciata nel lavandino perché fin troppo sporca, però sarebbe tornata in cucina con l’intento di lavarla e metterla al suo posto. I toni si sono accesi, dunque la ragazza ha invitato tutti a darsi una calmata per non sfiorare il paradosso. Nessuno ha preso in considerazione le sue parole, dunque per l’ennesima volta c’è stato un clima di tensione nella casa. Katia Ricciarelli ha cercato di far sorvolare, ma Soleil ha continuato a dare le sue spiegazioni. Dopo quest’episodio alcune donne hanno deciso di non farle più corda perché innescando delle liti sta parlare di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Jessica, Lucrezia e Alex parlano di una concorrente: “Ha le orecchie piene di cerume”

Sophie e la strana coincidenza

Soleil ha detto palesemente che se avesse dato una possibilità a Gianmaria, lui adesso starebbe con lei. A Sophie non piace l’atteggiamento di lui perché lo reputa una persona indecisa, dunque non si lascia andare. Nell’ultima diretta Alfonso Signorini ha mostrato una foto di Greta che comparirà sulla nota rivista Chi condotta da Alfonso Signorini. Molti hanno notato che indossa lo stesso pigiama che ha Sophie. Questo fa pensare che probabilmente c’è altro dietro. Nulla viene lasciato al caso, anche perché entrambe conoscono Fabrizio Corona e Greta fa parte della stessa agenzia di Soleil.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip 6, altro grande colpo per Alfonso Signorini: vicino il sì della cantante e conduttrice