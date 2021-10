Matilde Brandi retroscena sul GF Vip: “Il meccanismo di gioco? Litigare e creare attriti…”

Nel corso delle varie edizioni del Grande Fratello Vip abbiamo visto mettersi in gioco diverse celebrità. Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis, Raffaello Tonon, Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci sono solo alcuni dei personaggi pubblici che hanno scelto di partecipare al reality: alcuni per lanciare (o rilanciare) la propria carriera televisiva, altri, per farsi conoscere in maniera integrale dal pubblico a casa. Tra le tante personalità che hanno varcato la famosa porta rossa vi è anche Matilde Brandi, concorrente dell’edizione 2020 del reality.

A proposito della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, la ballerina ha rivelato quali sono, secondo lei, le dinamiche sulle quali è basato il reality, e in che modo i concorrenti potrebbero farsi notare senza “cedere alle trappole” del gioco. Scopriamo insieme le parole di Matilde.

Tattiche e strategie

È risaputo che, seppur in minima parte, alcuni concorrenti utilizzino tattiche e strategie per emergere all’interno dei reality. Del resto, come dice sempre il conduttore del programma, Alfonso Signorini, “il Grande Fratello è un gioco, e come tale deve essere affrontato”. L’ex inquilina della casa di Cinecittà, Matilde Brandi, è di recente stata raggiunta dal settimanale Visto al quale la ballerina ha rilasciato un’intervista proprio inerente alla sua esperienza al GF.

“Ho partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020. Il reality è un’arena dove convivono tanti personaggi diversi con una propria personalità, allo scopo di farli litigare”, ha affermato la ballerina durante l’intervista.

Inoltre, Matilde Brandi ha anche rivelato quale dovrebbe essere, secondo lei, il giusto spirito di gioco per cogliere tutte le opportunità che un reality ha da offrire: “A mio avviso questo format potrebbe essere un trampolino di lancio, ma solo se affrontato e vissuto con intelligenza, non cedendo ad alcuna trappola che ti può portare a creare dinamiche e rapporti spiacevoli e scomodi per te”. Essere sé stessi, dunque, è sempre l’arma migliore per arrivare dritti nel cuore delle persone.

Il futuro di Matilde in tv

Matilde Brandi è stata una delle ballerine più talentuose e apprezzate della storia della tv. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1990 grazie a Gigi Proietti e al programma Club ’92. Da allora, la Brandi ha lavorato come ballerina sia in televisione sia in teatro, ottenendo sempre grandi successi. Nel corso della sua carriera, Matilde si è cimentata anche nella conduzione e nella recitazione, dimostrando di essere una vera e propria tuttofare.

Negli ultimi anni, tuttavia, Matilde Brandi ha scelto di tornare a dedicare la sua vita alla danza aprendo una scuola di ballo nella sua città, Roma. Durante l’intervista per il settimanale Visto, la Brandi ha parlato anche dei suoi futuri progetti lavorativi: “Continuo a lavorare nella mia scuola di danza e aspetto nuove proposte per la tv, che però devono essere anche interessanti”.