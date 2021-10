Uomini e Donne: chi prenderà il posto di Joele Milan? Spunta il nome di un ex di Temptation Island

Pochi giorni fa abbiamo assistito alla puntata nella quale Maria De Filippi ha comunicato a Joele Milan la decisione di cacciarlo da Uomini e Donne. Per chi non fosse aggiornato ricordiamo che il ragazzo, durante il suo breve percorso sul trono, ha cercato di eludere le regole del dating show e avere contatti con una delle sue corteggiatrici, Ilaria Melis, all’insaputa della redazione.

L’uscita di scena di Joele ha causato la presenza di un “trono vacante” all’interno degli studi di Uomini e Donne. Chi prenderà il suo posto? Al momento, la redazione del programma non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma sul Web iniziano a girare le prime indiscrezioni sui papabili nomi dei nuovi tronisti. Sembrerebbe che uno dei personaggi messi al vaglio da Queen Mary sia una vecchia conoscenza del dating show… e non solo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il nuovo tronista di “U&D”: cosa bolle in pentola?

Prima dell’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha più volte sottolineato quanto la scelta dei tronisti, quest’anno, fosse stata fatta in maniera ancora più accurata del solito. Maria, infatti, ha scelto di dare la possibilità di intraprendere questo percorso a ragazzi totalmente estranei al mondo dello spettacolo e del Web, interessati solo a trovare l’amore. Una decisione saggia e rispettabile, quella di Queen Mary che, tuttavia, non ha dato i risultati sperati… o almeno in parte. Maria, però, non si ferma davanti a niente, e dopo la delusione ricevuta da parte di Joele Milan, si è subito messa a lavoro per occupare la poltrona. In attesa di scoprire ufficialmente chi sarà il nuovo tronista, alcune indiscrezioni vedono come possibile candidato un ragazzo già noto al mondo della tv, ma che avrebbe lasciato il segno nel cuore della De Filippi.

Lui è Davide Basolo, ha 28 anni, è originario di La Spezia e svolge la professione di bartender. I più esperti e appassionati di reality e dating show avranno già sicuramente capito di chi stiamo parlando. Davide, infatti, oltre ad aver già partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore (durante il trono di Giovanna Abate), è anche stato uno dei tentatori delle ultime edizioni di Temptation Island. All’interno del villaggio delle fidanzate dell’Is Morus Relais, Davide aveva instaurato un rapporto di complicità con Jessica Mascheroni, la quale aveva partecipato al programma con il suo fidanzato di allora, Alessandro Autera. Sarà davvero lui il nuovo tronista? Non ci resta che rimanere sintonizzati e aspettare la conferma della redazione.

Storie vere di ragazzi-coraggio

Spesso le nuove generazioni vengono etichettate in maniera sbaglia e superficiale, solo per qualche tatuaggio in più e qualche piercing di troppo. Dietro tutto questo, tuttavia, possono nascondersi storie di dolore e sofferenza, nonostante si tratti di ragazzi molto giovani. Le storie dei tronisti scelti quest’anno da Maria De Filippi ne sono la prova.

Matteo Fioravanti è un ventiquattrenne romano con la passione per il calcio. Durante l’infanzia e l’adolescenza, spesso Matteo e la sua famiglia si sono trovati ad affrontare importanti difficoltà economiche, dalle quali sono sempre riusciti a venire fuori grazia all’amore, alla tenacia e alla resilienza di mamma e papà. Andrea Nicole, invece, è una giovane e bellissima ragazza di 29 anni la quale, quando era ancora molto giovane, ha deciso di intraprendere il percorso del cambio di sesso, ad oggi completato già da diversi anni. E poi c’è Roberta che, con i suoi 21 anni, è la più piccola del gruppo. Quest’ultima, a soli 14 anni si è trovata ad affrontare un dolore molto più grande di lei: la perdita del padre.