Le vicende legati ai protagonisti di Uomini e Donne non si concludono solo nello studio di Cinecittà ma vanno anche oltre le telecamere, ecco cosa è stato rivelato su presunte situazioni legate a Biagio.

Maria De Filippi e il suo staff di produzione non sbaglia un colpo: il format di Uomini e Donne continua a rivelarsi una chiave vincente e i numeri di share premiano il lavoro, dimostrando il grande interesse del pubblico da casa.

Piace tanto Uomini e Donne non solo perché è uno show che mette in piazza dei meccanismi di corteggiamento e mette al centro delle telecamere l’amore ma soprattutto perché le vicende private vengono messe al centro dello studio di Cinecittà e il pubblico italiano, si sa, è sempre molto curioso.

Non solo amore, però, ma anche siparietti simpatici di discordie tra gli opinionisti e tutti i presenti in studio, a giudicarsi il posto in pole position sono gli scontri continui tra la dama torinese Gemma e l’opinionista Tina.

Ad arricchire le trame che si innescano tra tronisti e corteggiatori del Trono Classico e dame e cavalieri per quello Over, ci sono anche le segnalazioni esterne che arrivano spesso e, seppur in anonimato, fanno ‘denunce’ sulla condotta dei protagonisti del programma.

Insinuazioni sul cavaliere Biagio

Le indiscrezioni sono state riportate da Fralof che ha riportato la notizia secondo cui il cavaliere Biagio avrebbe avuto una relazione con una donna fuori dal programma di Uomini e Donne, nonostante faccia parte del parterre maschile del Trono Over.

Il blogger avrebbe riportato dettagli nella sua segnalazione, evidenziando come il cavaliere Biagio frequentava sia questa donna estranea al programma, che le dame in studio. Sempre secondo queste rivelazioni sconvolgenti, Fralof spiega che all’epoca dei fatti non seguiva il programma ma lo stesso Biagio gli avrebbe detto che per contratto non poteva avvicinarsi a loro.

La donna sarebbe un’amica del blogger che, a sua volta, invece confermava la sua frequentazione con il cavaliere impegnato a Uomini e Donne. Sarà vera questa notizia bomba oppure restano semplici insinuazioni?

Rivelazioni scottanti anche su Armando Incarnato

C’è questa donna misteriosa che, a quanto pare vuole rimanere anonima, che sta cacciando dal cilindro una serie di rivelazioni che, al momento non vengono commentate e verificate. Potrebbe restare semplice chiacchiericcio o pura verità ma a scavare nel profondo è sempre il blogger.

Dopo aver dato voce alla donna sulla sua frequentazione con il cavaliere Biagio che sarebbe andato contro le regole del programma e contro il contratto, spunta anche il nome di Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo.

Stando sempre alla testimonianza, una sera Biagio e Armando sarebbero usciti insieme e Incarnato,che all’epoca aveva poche corteggiatrici nel programma, aveva chiesto a due donne di prendere parte alla trasmissione e dirsi interessante di lui. Ad una delle due, Armando avrebbe anche promesso che l’avrebbe scelta, abbandonando il programma poi insieme.

Maria De Filippi lascerà cadere queste segnalazioni oppure deciderà di vederci chiaro? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.