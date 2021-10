Anticipazioni Beautiful 22 ottobre: Finn e Liam insieme per aiutare Steffy

Cosa ci riservano le anticipazioni della puntata odierna di Beautiful in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme seguendo le trame della soap opera più seguita del piccolo schermo.

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata che andrà in onda oggi 22 ottobre 2021 alle 13.40 su Canale 5: protagonisti dell’episodio Finn e Liam che decideranno di andare a parlare con Steffy Forrester.

Anche Ridge non intende lasciare da sola la figlia, per aiutarla ad uscire dalla brutta situazione in cui si trova, nella speranza che riesca a disintossicarsi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sospetta della sincerità di Liam e Hope

Thomas si è riavvicinato a Zoe e le ha parlato della guerra in atto tra Steffy da una parte e Hope e Liam dall’altra: è Steffy a soffrire maggiormente a causa dei forti analgesici che non le permettono di essere lucida. La Logan e lo Spencer sono accusati di essersi comportati in modo decisamente crudele nei confronti di sua sorella. Nonostante ciò che Thomas pensa di loro, però, Hope e Liam decideranno di fare un gesto importante, dimostrando di non essere i carnefici che il Forrester ha dipinto. La coppia appare sinceramente preoccupata per la situazione di Steffy e per la piccola: la donna è infatti vittima di una grave dipendenza che le impedisce di badare a se stessa e anche di prendersi cura di sua figlia. Per loro Steffy deve essere aiutata e supportata.

Liam ha mostrato qualche segno di insofferenza dopo aver saputo del legame nato tra Steffy e il suo dottore: non si riesce ancora a capire se l’uomo sia geloso o se sia solo convinto che una relazione di questo tipo non possa far bene alla condizione psichica della sua ex. Di contro Hope ha accolto con gioia la notizia di una nuova storia d’amore nella vita di Steffy. I due a questo punto sembrano aver raggiunto una nuova consapevolezza: Finn è l’unico che può salvare il cuore e l’anima di Steffy. Così Liam e Hope Logan si rivolgeranno a lui per rivelargli i gravi problemi che sta affrontando la ragazza: John potrà aiutarla come dottore oltre che come uomo profondamente innamorato della Forrester?

Beautiful 22 ottobre: Liam, Finn e Ridge vogliono aiutare Steffy

Finn ha il sospetto che Steffy abusi di farmaci ormai da diverse settimane e ha provato a frenare la situazione prescrivendole antidolorifici meno farti. Inoltre l’uomo si è dichiarato pronto ad aiutarla e supportarla: Steffy si è aperta e le ha rivelato molte delle sue insicurezze, parlando anche del tormentato rapporto con Liam e della competizione con la sorellastra che ha caratterizzato la sua vita fino a quel momento.

Finn e Steffy hanno stabilito un legame profondo e riesce a starle vicino più di quanto abbia mai fatto la sua famiglia. Nonostante un’iniziale resistenza del dottore, complice anche l’interrogatorio subito da Liam qualche tempo prima, pare proprio che lui e Hope siano riusciti a convincerlo della loro sincera preoccupazione. Così Finn deciderà di accompagnare lo Spencer da Steffy per parlare con lei. Nel frattempo la ragazza è sotto la vigile osservazione di suo padre Ridge che vuole capire cosa accade alla figlia.