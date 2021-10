Bellissime come la mamma, le avete riconosciute? Sono le figlie di un’amatissima prof di Amici

La professoressa di Amici ha un rapporto speciale con ognuno di loro e, in particolar modo, con le figlie Sara e Chiara. Le conoscete?

La famiglia creata da Lorella Cuccarini e dal produttore Silvio Testi – all’anagrafe Silvio Capitta – è una delle più solide e amate del mondo dello spettacolo. La ballerina e conduttrice, oggi in veste di professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha sempre parlato con estremo orgoglio della famiglia che è riuscita a costruire con il marito al quale è legata da ben 30 anni.

“Il 3 agosto scorso abbiamo festeggiato 30 anni di matrimonio. Momenti difficili non mancano in nessuna famiglia, ma l’aspetto più bello è accorgerti che cammini sempre insieme – ha raccontato la Cuccarini in una intervista al Corriere della sera – […] Vengo da genitori separati e le strade erano due: o perdi la fiducia di fare famiglia e o ci credi fermamente”. E lei ha creduto talmente tanto nel suo desiderio da mettere al mondo ben quattro figli: Sara, 25 anni, Giovanni, 23, e i gemelli Chiara e Giorgio, 21 anni.

Lorella Cuccarini, chi sono le figlie

Se Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi sono due personaggi del mondo dello spettacolo, i figli della coppia hanno preferito prendere strade diverse rispetto ai genitori.

Sara, la maggiore dei quattro, ha scelto di intraprendere la carriera immobiliare: dopo aver conseguito una laurea in management nel 2016 in Svizzera, oggi, lavora nel ramo immobiliare a Milano.

Chiara, invece, si è avvicinata ad un mondo completamente estraneo a Lorella Cuccarini: il calcio. La più piccola di casa Cuccarini-Capetti, infatti, è una calciatrice della Roma Calcio Femminile e ama profondamente il suo lavoro.

Le due figlie di Lorella, dunque, hanno preferito rimanere lontane dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori, concentrandosi su studi e carriere ben diverse da quella intrapresa dalla madre.

Lorella Cuccarini, il rapporto con le figlie

Orgogliosa dei suoi quattro figli, Lorella Cuccarini non ha mai nascosto la gioia provata nell’essere stata in grado, grazie anche all’aiuto del marito, di allevare ragazzi che oggi sono adulti autonomi e indipendenti.

“Non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo – ha detto lei in una intervista a Verissimo – . Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità”.

Ma qual è il rapporto di Lorella Cuccarini con le figlie Sara e Chiara? “Oggi diciamo che sono la loro consulente amorosa, mi raccontano le loro situazioni sentimentali”, ha confidato a Vanity Fair.

“Mi piace molto questo rapporto che abbiamo, di stima, di fiducia e anche di grande confidenza. Non mi sono mai messa sul piedistallo, l’ho sempre pensata così ‘sono mamma ma sono pronta a mettermi in discussione per loro’ – ha ammesso la prof di Amici – . Così oggi le ascolto, ma in amore do pochi consigli. Ogni tanto lancio qualche suggerimento, consapevole che non lo seguiranno mai. Il mestiere del genitore è anche questo”.