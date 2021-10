Anticipazioni Una Vita 22 ottobre: la malattia di Bellita

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di Una Vita in onda oggi 22 ottobre 2021 su Canale 5: ecco cosa succederà agli abitanti del quartiere di Acacias.

Come ogni giorno su Canale 5 va in onda Una Vita: l’appuntamento è per le 14.05 per tutti gli appassionati della soap più amata di Canale 5. Tanti colpi di scena in arrivo!

Ad essere protagonista sarà soprattutto Bellita, alle prese con qualche problema di voce, mentre Antonito è sostenuto dalla famiglia e riesce a ritrovare l’entusiasmo che credeva sopito per la politica.

Anticipazioni Una Vita: Bellita potrebbe dire addio al canto

Nelle ultime puntate di Una Vita abbiamo visto Bellita affrontare un serio problema alla voce: la cantante sembra affetta da una grave afonia che rischia di mettere un punto definitivo alla sua carriera. La diagnosi riguarda una situazione difficile per le corde vocali, ma come se non bastasse il problema si è presentato in concomitanza con un’invitante proposta di José Miguel: l’uomo è fortemente intenzionato a spronare la donna affinché incida un nuovo disco. Bellita non riesce a distogliere il pensiero dalla sua carriera in bilico, ma decide di mettere da parte le preoccupazioni e lanciarsi in questa nuova avventura.

La cantante sta prendendo coscienza dei problemi che derivano dalle sue corde vocali e ha deciso di inserire nel suo nuovo brano l’originale urlo di Jacinto. Tutta Acacias è decisamente entusiasta del risultato, ma la critica è pronta a condannare la sua canzone, costringendo Bellita a fare i conti con il problema che sembrava superato. La cantante spera che questo non significhi non poter cantare più, ma ormai sembra inevitabile l’arrivo di una risposta che tanto teme.

Una Vita, anticipazioni: Antonito contro Ramon in politica e a casa

Nella puntata di Una Vita in onda oggi ci sarà spazio anche per gli sviluppi di casa Palacios. Siamo rimasti alla scelta di Antonito di tentare la carriera politica con il partito dei Conservatori, la fazione che si oppone nettamente a quella dei Liberali, che è invece rappresentato da Ramon. Così padre e figlio si trovano l’uno di fronte all’altro, esponenti di due fazioni avversarie, che si contrappongono senza esclusioni di colpi.

Il conflitto tra avversari non si limita al campo politico e ai comizi che si susseguiranno in piazza, ma continuerà anche tra le mira domestiche. In famiglia scoppia la tensione e sarà proprio questa situazione a farla da padrone nelle prossime puntate della soap che ha conquistato il pubblico italiano. Prossimamente a Una Vita vedremo Ramon molto dispiaciuto di aver incrinato, quasi irrimediabilmente, i rapporti con sui figlio. Antonito, di fronte a questo atteggiamento del padre, apparirà sempre meno sicuro della sua scelta e metterà meno passione in quello che fa. Come uscirà da questa situazione statica? A tirarlo su ci penserà proprio la famiglia: grazie al sostegno di chi lo ama l’uomo ritroverà il suo solito entusiasmo e la voglia di farsi strada nel mondo della politica.