Bianca Atzei, il drammatico racconto della cantante: “Mi sentivo già mamma”

Verissimo è il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin e da settembre andrà in onda sia il sabato che la domenica nel primo pomeriggio. Gli ascolti sono pazzeschi, dunque la Mediaset si dichiara entusiasta di avere investito sulla compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi. Una delle ospiti della puntata del 23 ottobre è stata la cantante Bianca Atzei, la quale ha deciso di raccontare un momento triste della sua vita. Bianca Atzei – Meteoweek

Profondo dolore per Bianca Atzei

Le puntate del 23 e 24 ottobre di Verissimo hanno riscosso un enorme successo e il merito è stato soprattutto degli ospiti che hanno accettato l’invito. Sono state accolte con calorosità nello studio Anna Valle, protagonista del telefilm Luce dei tuoi occhi e Raimondo Todaro da poco entrato a far parte del cast di Amici nel ruolo di insegnante di ballo. Poi gli italiani hanno avuto modo di vedere Lola Ponce e Romina Power. Un’altra cantante ha avuto modo di raccontare una parte della sua vita. Si tratta di Bianca Atzei che ha deciso di condividere con il mondo il suo dolore.

“Mi sentivo già mamma”

Bianca Atzei è legata da anni al compagno Stefano Corti. Purtroppo i due hanno perso un figlio a causa di un aborto spontaneo. Nella puntata del 23 ottobre ha deciso di raccontarsi con la speranza di poter dare la forza alle donne che stanno affrontando il suo dolore: “Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice”. Parole commoventi che hanno toccato il cuore sia della conduttrice che del vasto pubblico del programma.

“Abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori”

“Mi ha dato tanta forza e coraggio. Lui si tiene tutto dentro e fa fatica a esternare i suoi sentimenti, ma ora che sono lucida, lo stimo tantissimo e sono felice di come mi abbia fatto sentire: amata e protetta”. Infine ha concluso l’intervista dicendo che non hanno intenzione di gettare la spugna. Ci riproveranno di nuovo per poter avere una famiglia. I fan della Atzei le augurano il meglio perché non c’è gioia più bella di avere un figlio.

