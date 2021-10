Avete mai visto la moglie del cantante Ed Sheeran? Ecco chi è la bellissima Cherry

Il “cantante dai capelli rossi” è felicemente sposato con Cherry Seaborn, sua compagna dal 2015 conosciuta in tenera età. Scopriamo qualche curiosità sulla ragazza che ha rubato il cuore del cantante di “Lego House”!

Cherry Seaborn, un amore nato in gioventù

Ed Sheeran è senz’ombra di dubbio uno dei cantanti pop più amati e osannati, presente sulla scena musicale da ormai dieci anni. Il cantautore, nato ad Halifax il 17 febbraio 1991, ha incantato il pubblico con pezzi come “Perfect”, “Galway Girl” e “Thinking Out Loud”. Di lui, si sa che ama l’Italia e che desidererebbe trasferirsi nel Bel Paese, e che è felicemente sposato con Cherry Seaborn, dalla quale ha avuto una figlia nel 2020. Scopriamo qualche curiosità sulla persona che ha rapito il cuore del “cantante dai capelli rossi”!

Una relazione “rincorsa”

La relazione tra Ed Sheeran e Cherry Seaborn, ha “ogni lontane”: i due, infatti, si conoscono fin dalla tenera età, e per un periodo hanno frequentato la stessa scuola, la Thomas Mills High School di Framlington. Abitavano all’incirca a dieci km di distanza l’uno dall’altro, frequentando di conseguenza gli stessi luoghi. É infatti dedicata a lei “Perfect”, e la prova la si trova in una delle frasi, quanto il cantante intona “We were just kids when we fell in love” (Traduzione: “Eravamo appena bambini quando ci siamo innamorati”). Cherry si era innamorata fin da subito di Sheeran, ma non aveva mai avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti… e il tempo, di certo, non l’ha aiutata in quanto dopo aver concluso gli studi britannici si era trasferita in North Carolina per frequentare la prestigiosa Duke University. E proprio in quel periodo, il cantante di “Photograph”, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica: tra i due, c’era dunque stato un inevitabile allontanamento ma, qualche anno dopo, hanno ricominciato a sentirsi. Il loro primo incontro, dopo un lungo periodo, avvenne a casa di Taylor Swift a Rhode Island nel 2015: sembrerebbe proprio essere stato un colpo di fulmine. E si sa, quando il sentimento inizia a maturare, l’amicizia si trasforma velocemente in amore. Per questo, l’attuale moglie di Ed Sheeran decise di tornare in Inghilterra per vivere con lui. Una storia dal sapore quasi antico, difficile da trovare al giorno d’oggi.

Cherry Seaborn: qualche curiosità

Cherry non è tuttavia solo la persona che ha avuto la fortuna di convolare a nozze con Ed Sheeran, ma è anche una ragazza molto talentuosa. É un’esperta di finanza, e una bravissima sportiva: nel 2012 e nel 2013 ha capitanato la sua squadra di hockey su prato, raggiungendo ottimi risultati e traguardi. Si è proprio saputa distinguere all’interno del suo team.

Ora, i due vivono felicemente insieme, in compagnia di una meravigliosa bambina. Tempo fa Ed Sheeran aveva dichiarato: “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia”. I due, tuttavia, sono molto riservati e hanno tenuto nascosto il loro matrimonio per un po’, uscendo allo scoperto qualche mese dopo l’evento. Una coppia da sogno, con una storia incredibile.