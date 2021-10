Diletta Leotta in intimo fa impazzire il web: lo scatto bomba della giornalista sportiva

Diletta Leotta è la conduttrice di Dazn che da tempo fa impazzire gli amanti del calcio e non. E’ stata al centro del gossip per la sua relazione con l’attore turco Can Yaman fino a qualche mese fa. Nonostante tutto si parla sempre di lei e il merito è del suo indiscusso fascino. Ulteriore conferma c’è stata con un nuovo e bellissimo scatto su Instagram.

La carriera televisiva di Diletta Leotta

Diletta Leotta è nata il 16 agosto 1991 a Catania ed è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Ha partecipato all’età di 15 anni ha concorso di bellezza Miss Muretto e da allora ha scalato la vetta del successo nel mondo dello spettacolo. Una volta ottenuto il diploma al liceo scientifico, nel 2015 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma. Nel frattempo ha collaborato con la Mediaset, dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5. Ha anche condotto con Ilaria D’Amico gli speciali di Sky dedicati al Campionato europeo di calcio 2016. Dal ottobre 2018 lavora per Dazn ed è stata ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2017. Il suo discorso ha scatenato una serie di polemiche perché riguardavano la bellezza naturale e non artefatta. Essendo un personaggio pubblico, delizia gli occhi dei suoi follower con scatti davvero molto belli. L’ultimo conferma per l’ennesima volta la sua straordinaria bellezza.

“Golden hour”

Qualche ora fa diretta Leotta ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto taggando la pagina social del marchio Intimissimi uomo e ha già ottenuto tantissimi like e complimenti, ciò dimostra che è molto seguita e amata sul web. La bella conduttrice si mostra con una maglia a mezze maniche che esalta le sue curve mozzafiato e indossa degli slip bianchi con i bordi neri. Perfetta è la combinazione dei colori e la luce non fa altro che dare un tocco di originalità alla foto. Il risultato è come sempre risulta impeccabile.

Un amore altalenante

Diletta ha sempre fatto parlare di sé per le sue relazioni sentimentali. Quella più recente è stata con Can Yaman. Hanno trascorso insieme l’intera estate a Capri in altre belle località. Si diceva che lei si fosse recata in Turchia per conoscere la famiglia di lui e si parlava anche di matrimonio. Tutto a un tratto non sono più apparsi insieme sui social, ragion per cui molti si sono posti delle domande. Can Yaman è stato fotografato spesso in compagnia dell’attrice Francesca Chillemi. In realtà i due stanno girando le scene di nuovo telefilm che andrà in onda su canale 5 in autunno. Diletta, invece, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin che se son rose fioriranno. Se alcuni hanno creduto al loro amore, altri dubitano tuttora.

