Can Yaman, Diletta Leotta già dimenticata? L’attore turco potrebbe aver ritrovato l’amore

Can Yaman si presenta alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia con lei, la bellissima modella bruna e conduttrice televisiva iraniana, famosa per aver supportato, in tempi di pandemia, l’ospedale di Tel Aviv. E’ Moran Atias dunque colei che ha preso il posto di Diletta Leotta nel cuore del tenebroso attore turco?

Lei chi è?

Sulla scia delle domande ancora in corso, che si chiedono se la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta sia realmente un capitolo chiuso, il gossip impazzisce, dovendosi già occupare di una nuova relazione sentimentale per l’attore di Daydreamer. Non c’è niente di ufficiale ma dal red carpet di Venezia 78, arrivano degli indizi che non possono essere ignorati!

Il bellissimo Can che fino a qualche settimana fa, confessava nelle interviste di avere il cuore spezzato a causa della chiusura con Diletta Leotta, oggi presenterebbe una nuova fidanzata. Si tratta di Moran Atias, mora, bellissima e attrice come lui.

Come sono andate le cose tra Can Yaman e Diletta Leotta

L’inizio del 2021, per il gossip, è Can Yaman e Diletta Leotta. I due infatti, ammiratissimi, all’apice del successo e belli come il sole, iniziano a farsi vedere insieme. La coppia è perfetta, forse fin troppo tanto che qualcuno avanza dei dubbi e parla di “finzione per fini di marketing”.

Nonostante ciò, nei social i fan li adorano, i giornali di cronaca rosa raccontano la loro storia e a ad un certo punto spunta anche l’anello di fidanzamento, che la giornalista sportiva e conduttrice radiofonica mostra orgogliosa ai suoi follower. Poi c’è il volo ad Istanbul per conoscere la famiglia di lui. Poi il nulla. Nessuna foto insieme, vuoto totale nella bacheca di Instagram, vacanze estive separate. Da qui la notizia, della crisi, della rottura e nessuna ufficializzazione. Cosa è successo? Ormai il dubbio che Can Yaman e Diletta Leotta si siano lasciati è forte e chiaro.

Moran Atias

Le speranze di chi li voleva ancora insieme, come nelle più belle favole moderne, sono state distrutte alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Can Yaman si è presentato alla celebre manifestazione per ritirare il premio Filming Italy come personaggio televisivo dell’anno.

Bellissimo come sempre, in completo scuro, barba incolta e capello lungo, ha diviso l’attenzione di tutti, fan e fotografi con lei, Moran Atias. Tutti infatti si sono chiesti cosa stesse succedendo. Moran, attrice e attivista iraniana, era bellissima in uno splendido vestito Dolce&Gabbana. Tra tra i due c’era decisamente aria di complicità., di vicinanza e di intesa. Chissà se è effettivamente lei la nuova fidanzata di Can Yaman.