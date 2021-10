Elisabetta Canalis gioca con il vedo-non vedo: lo scatto fa impazzire i social

Elisabetta Canalis è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e le ultime foto sexy pubblicate sui social hanno scatenato i commenti dei fan più accaniti.

Diventata nota tra il grande pubblico come Velina di Striscia la notizia in coppia con (l’ormai ex amica) Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis ha continuato a lavorare sul piccolo schermo fino alla decisione di partire per l’America. Dopo essere stata conduttrice di alcuni programmi tv targati Mediaset ed essere stata spesso protagonista del gossip per la chiacchierata relazione con Christian Vieri e, poi, George Clooney, la Canalis ha deciso di andare a vivere a Los Angeles per amore del marito, il chirurgo Brian Perri.

Era il settembre 2014 quando Elisabetta giurava amore eterno a Perri in quel di Alghero, nella sua città natale. La vita della coppia, che oggi risiede a Los Angeles, è stata stravolta dall’arrivo della figlia Skyler Eva, grande amore di mamma Canalis. Da tempo lontana dagli schermi italiani, tuttavia, Elisabetta vi ha fatto ritorno con il programma Vite da copertina su Tv8, ma negli ultimi anni i suoi fervidi sostenitori non l’hanno mai persa di vista.

Elisabetta Canalis, la foto che scatena la rete

Attraverso il suo profilo Instagram, seguito da quasi 3 milioni di follower, Elisabetta Canalis ha continuato a tenersi in contatto con i fan italiani.

Tra scatti sulla sua nuova vita da mamma e foto più sensuali, la ex Velina di Striscia la notizia non ha perso occasione di mettere in evidenza la sua bellezza.

Una delle ultime foto in particolare ha scatenato i complimenti della rete e, soprattutto, di quella fetta di pubblico maschile che l’ha sempre considerata una icona di bellezza.

Con indosso una tuta in pizzo nero che gioca con il vedo-non vedo, Elisabetta Canalis si è mostrata sui social in pose sensuali che hanno stuzzicato la fantasia di alcuni fan.

“Orgoglio italiano”, “Quando pensate di essere fi**e ricordatevi che esiste la Canalis”, hanno iniziato a scrivere alcuni utenti della rete, “Bellissima”, “La più bella”, si continua a leggere su Instagram.

Elisabetta Canalis, i segreti di bellezza

E, in effetti, sembra che il tempo non abbia avuto alcuna conseguenza sull’aspetto di Elisabetta Canalis, rimasta così com’era ai tempi di Striscia la notizia.

In realtà, per mantenere una forma smagliante, la showgirl pratica una vita fatta di tanto sport e alimentazione corretta.

“La mia alimentazione è costituita in prevalenza da proteine e carboidrati. Non amo le verdure in generale e fatico a mangiarle da sempre, perciò mi salvo con i centrifugati – ha confidato lei – . Non sono capace di fare una dieta, perciò faccio molto sport, così non devo rinunciare ai dolci e al cioccolato!”.

I segreti per una pelle sempre al top, invece, sono lo scrub – che usa tre volte a settimana – e la protezione 30 che usa sempre prima del trucco perché “in California il sole è forte tutto l’anno e vedo molte donne con la pelle macchiata dai raggi”.