La bellissima e bravissima cantante Bianca Atzei ha dato il suo annuncio attraverso le Stories di Instagram: sta attraversando un momento difficile della sua vita. Cosa sta succedendo?

Il suo vero nome è Veronica ma tutti la conoscono come Bianca, la bellissima 34 enne cantante italiana che ha iniziato a studiare canto all’età di 8 anni, appassionandosi della meravigliosa voce di Whitney Houston e Mariah Carey.

Dopo il suo esordio, il talento di Bianca Atzei è spiccato al punto che la giovane cantante è arrivata sui palcoscenici più importanti, come quello del Festival di Sanremo e il Summer Festival, duettando con grandi cantanti italiani.

Non solo esperienze nel mondo della musica ma la Atzei si è messa alla prova anche come concorrente de L’Isola dei Famosi. Tanti plausi per la cantante ma nella vita privata Bianca Atzei ha vissuto anche tanti momenti di sofferenza, così come lei stessa aveva raccontato in un’intervista del passato a Confidenze.

In quell’occasione aveva parlato del suo problema di salute, legato all’anoressia che l’ha vista ricorrere ad un ricovero ospedaliero: “A un certo punto ho sofferto di anoressia. Perché? Me lo sono chiesta tante volte” aveva confessato Bianca Atzei. Adesso per lei torna un momento difficile della vita: di cosa si tratta?

Bianca Atzei torna single?

La bellissima cantante milanese di origini sarde, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha pubblicato nelle Stories un messaggio che ha allarmato i suoi fan.

Bianca Atzei ha informato i suoi follower che, nell’ultimo periodo, l’hanno vista poco attiva e ha spiegato che al momento è assente perché sta vivendo un periodo molto difficile e triste e la ripresa è dura. Le parole precise della cantante sono state queste: “Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. Non so se passerà mai questo dolore che sento dentro, ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere presto”.

Queste parole della Atzei, molto profonde ma anche vaghe, hanno sconvolto i fan: cosa sta succedendo? Molti hanno ipotizzato che questo momento negativo che la cantante sta vivendo sia legato, magari, ad una rottura sentimentale con il suo compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene. Sarà vero che Bianca Atzei è tornata single?

Dal profilo Instagram di Stefano Corti …

Per il momento, dopo quest’annuncio fatto da Bianca Atzei, non ci sono state più notizie su quanto sta accadendo nella sua vita privata. La cantante ha solo spiegato, in modo generico, il perché della sua pausa dai social.

I rumors hanno pensato ad una rottura con l’inviato delle Iene, Stefano Corti ma a quanto pare è una ipotesi da smentire categoricamente. Infatti, controllando il profilo Instagram del compagno di Bianca Atzei, solo pochi giorni fa ha pubblicato un messaggio d’amore per la sua amata.

Corti ha pubblicato una serie di foto in cui, presso l’Arena di Verona, cammina mano nella mano con Bianca Atzei e ha scritto per lei: “Sei speciale” aggiungendo un cuore.

Non solo ma l’inviato delle Iene ha fatto anche ironia definendosi il ‘porta borse’ della sua donna speciale. Questo messaggio conferma, quindi, che a livello sentimentale le cose procedono molto bene per cui il motivo della pausa social di Bianca Atzei è legato a qualche altro motivo.