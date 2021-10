Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sorella Marzia? Bellissima come l’ex gieffina

E’ bella come la sorella maggiore, anche se hanno due caratteri diversi, ma sono legatissime. Conosciamo Marzia la sorella di Elisabetta Gregoraci.

La sorella di Elisabetta

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Dopo aver varcato la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia, i telespettatori hanno avuto modo di conoscerla meglio e il suo successo è raddoppiato.

Forse non tutti sanno che la bella ex moglie di Flavio Briatore ha una sorella più giovane di lei di due anni. Si chiama Marzia e in quanto a bellezza, non ha niente da invidiare alla famosa sorella maggiore. Marzia Gregoraci è attivissima sui social: il suo profilo ha all’attivo 72,2mila follower. Qui ama condividere foto che la ritraggono assieme alla sua bellissima famiglia, durante le vacanze e con Elisabetta. Conosciamola meglio

Chi è Marzia Gregoraci

Elisabetta e Marzia Gregoraci sono molto legate. Tre di loro non c’è nessuna rivalità, anzi si sostengono l’una con l’altra. Purtroppo le due sorelle vivono in due posti diversi. Com’è noto la conduttrice di Battiti Live si è stabilita da tempo a Montecarlo, mentre sua sorella abita nella loro terra d’origine, a Soverato, in Calabria. Questo però non impedisce loro di stare sempre in contatto e di incontrarsi non appena gli impegni di entrambe lo permettono.

Nonostante siano fisicamente simili, due bellezze tipicamente mediterranee, Marzia e Elisabetta hanno due caratteri molto diversi: “Da ragazzina era un tornado, la sua stanza era perennemente nel caos. Ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”. Ha raccontato Marzia tempo fa a Gente. La sorella di Elisabetta infatti, è più riservata, meno esplosiva della Gregoraci famosa.

La bella Marzia, non è stata sempre totalmente lontano dal mondo dello spettacolo. C’è stato un momento in cui ha provato a calcare le orme della sorella, facendo la “meteorina” nel Tg4 diretto da Emilio Fede. Era il 2008 ma quell’ esperienza si è rivelata l’unica nel mondo della TV. Marzia ha altri interessi: ama viaggiare ed è molto legata alla sua bellissima famiglia. La sorella di Elisabetta infatti è sposata con Antonio ed entrambi oggi sono i genitori di Gabriel e Ginevra, a cui la zia Eli è molto legata.